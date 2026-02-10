Administrativ chef
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå samt forskning.
Undervisningen sker bl.a. inom läkarprogrammet, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen. Forskning bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som radiologi och anestesiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete med andra forskargrupper såväl nationellt som internationellt. IKV har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander. Flertalet lärare har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset. Majoriteten av doktoranderna är kliniskt verksamma läkare eller sjuksköterskor. IKV har en omsättning kring 200 miljoner.
Den administrativa stödfunktionen vid IKV omfattar idag 16 personer som ger stöd till både institutionsledning och medarbetare i ekonomifrågor, HR-frågor, kursadministration, verksamhetsplanering och övrig administration. Nu söker vi en administrativ chef som ska leda vårt administrativa arbete!
Arbetsuppgifter
Som administrativ chef är du närmaste chef för institutionens administrativa grupp. Ditt uppdrag är att vara kvalificerat stöd till prefekt och att skapa förutsättningar för att den administrativa gruppen ska fungera på ett kvalitativt, effektivt och funktionellt sätt. Som administrativ chef ingår du i institutionens ledningsgrupp, adjungeras till institutionens styrelsemöten och är institutionens kontakt för övergripande samverkan med universitetets administrativa enheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- leda, organisera och fördela arbetet i den administrativa gruppen
- implementera administrativa rutiner och arbetssätt
- vara prefektens närmaste stöd i övergripande administrativa ärenden och organisationsfrågor
- utveckla den administrativa gruppens organisatoriska och sociala arbetsmiljö
- ta tillvara på och utveckla den administrativa gruppens kompetenser
- stimulera personlig utveckling hos gruppens medarbetare
- hålla medarbetar- och lönesamtal
Kvalifikationskrav
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har en god samarbetsförmåga och god förmåga att skapa relationer även utanför den närmaste arbetsgruppen. Du har lätt för att skapa och behålla förtroende samt har ett genuint intresse av att leda, motivera och utveckla gruppens medarbetare. Du ger tydlig återkoppling, skapar förutsättningar för medarbetarna att växa i sina roller och har en väldokumenterad förmåga att skapa resultat genom delaktighet. Du förstår kopplingen mellan det administrativa verksamhetsstödet och verksamhetens behov. Du är noggrann och har god förmåga att förmedla information riktad till olika målgrupper. Du har god analytisk förmåga och ser till helheten, vilket resulterar i god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål och tillgängliga resurser. Du har god förmåga att ta egna initiativ, är självgående och strukturerad, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och fattar omdömesgilla beslut. Du har stark integritet och behåller lugn i krävande situationer.
Du har:
- en för anställningen relevant akademisk examen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig,
- erfarenhet av att driva organisatoriskt arbete och arbetsmiljöarbete,
- förmåga att förankra och kommunicera förändringsarbete,
- mycket väl bestyrkt god arbetsrelaterad ledarskapserfarenhet,
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska,
- mycket god datorvana.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper om och erfarenhet av universitetets verksamhet är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid, 100 %. Tillträde 260401 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Liisa Byberg, liisa.byberg@uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast 3 mars 2026, UFV-PA 2026/404.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
