Administrativ assistent till Medborgarservice i Järva
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
I Järva stadsdel möter du en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar vårt arbete. Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft och vi söker dig med samma engagemang.
Till medborgarkontoren kan alla stadsdelsområdets invånare vända sig för att få vägledning och samhällsinformation vid ett personligt eller digitalt möte med samhällsvägledare, budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare eller träffa en socialsekreterare för socialt stöd.
Som administrativ assistent hos oss kommer du att ha en nyckelroll och arbeta nära verksamheten och stötta våra tre medborgarkontor med det som krävs för att vardagen ska flyta på.
Vi erbjuder
Introduktionsprogram och goda möjligheter till kompetensutveckling.
En arbetsplats med en tydlig målbild med invånarna i fokus.
Engagerade kollegor och ett nära ledarskap.
Möjlighet att vara med och utvecklas i rollen som administrativ assistent.
Förmåner som semesterväxling och friskvårdsbidrag. Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Dina arbetsuppgifter är varierande och kommer bland annat att omfatta:
Hantering av beställningar och ansvar för kontering av fakturor.
Hantering av bokningar och fungera som ett administrativt stöd i logistiska processer, inventeringar, kontakt med andra verksamheter och leverantörer.
Bistå chefer med insamling och sammanställning av statistik.
Bistå i lokalfrågor avseende kontakt med hyresvärdar, felanmälningar samt nyckelhantering och inpasseringssystem.
Stötta chefern i olika administrativa processer.
Utöver ovanstående förväntas du ha ett miljö- och hållbarhetsperspektiv som genomsyrar ditt arbete. Du förväntas även hantera övriga administrativa uppgifter som är kopplade till enhetens mål och huvuduppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom administration och ekonomi.
Aktuell erfarenhet av arbete med liknande uppgifter.
Goda datorkunskaper, främst inom Officepaketet.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande är om du har utbildning inom Agresso (UNIT4 Business World), lönesystemet LISA samt erfarenhet från arbete inom kommunal verksamhet, gärna inom Stockholm stad.
Vi söker dig som:
Är noggrann och har förmåga att skapa ordning samt att du säkerställer att inget faller mellan stolarna.
Ser vad som behöver göras, tar initiativ och driver processerna hela vägen i mål
Har lätt för att samarbete och kan kommunicera med olika parter, även när tempot är högt.
Motiveras av att hjälpa andra, har ett gott bemötande och ser lösningar snarare än problem.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 4066 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Järva stadsdelsförvaltning, Enheten för medborgarservice Järva Kontakt
Issa Nagibi, Vision 08-50802578 Jobbnummer
9858329