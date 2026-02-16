Administrativ assistent till hemtjänsten, Sommarvikariat
Hemtjänstinsatser ges till kommuninvånare för att underlätta den dagliga livsföringen och underlätta i det egna hemmet.
Hemtjänsten består i dagsläget av två stora områden med ca 100 medarbetare fördelat på fyra enhetschefer, planerare och assistenter.Dina arbetsuppgifter
Som administrativ assistent ansvarar du för att ge administrativt och organisatoriskt stöd till enhetscheferna för att säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad verksamhet.
Din huvudsakliga uppgiften är att tillsammans med enhetschef bemanna verksamheten utifrån behov. Du kommer att samarbeta med enhetscheferna i den dagliga verksamheten samt assistentkollega och planerare. I arbetet ingår schemaplanering, inköp, fakturahantering, viss lönehantering samt dokumentation. Du förväntas vara införstådd och delaktig i enhetens ekonomi och budget utifrån en politiskt styrd organisation.
Du kommer att arbeta i flera olika verksamhetssystem såsom Office365, Lifecare, Heroma, Visma och Vikariebanken.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som administrativ assistent eller motsvarande som bedöms likvärdig. Tidigare erfarenhet av arbete i något eller några av de verksamhetssystem vi använder är meriterande.
Som person är du självgående, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du har förmågan att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, strukturera upp ditt arbete och anpassa dig efter verksamhetens behov.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Du behöver även ha körkort B för att ta dig runt om i vår milsvida kommun.
