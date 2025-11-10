Administrativ assistent till Hemtjänsten
Som administrativ assistent i hemtjänsten blir du en nyckelperson i en verksamhet som formar framtidens omsorg, där fler får möjlighet att åldras tryggt i sitt eget hem. Här får du ett varierande och utvecklande uppdrag med fokus på planering, struktur och förbättring för både kunder och kollegor.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med bemannings- och insatsplanering och schemaläggning. Planeringen hanterar du utifrån kundernas insatser och de förändringar som sker på daglig basis. Det är du som ser till att all personal i tjänst finns i systemet och att alla insatser finns inlagda på rätt dag och tid. Du schemalägger tillgänglig personal både utifrån behov inom gruppen och enheten i stort eftersom vi samarbetar med de övriga områdena. Vi har fler olika samverkanspartners som du kontinuerligt har kontakt med och du kommunicerar dagligen med många olika kunder och anhöriga. Det förväntas också att du aktivt bidrar i planering och utvärdering av bemanningsprocessen och kommer med utvecklingsförslag.
Din kompetens
Du kommer att vara en central länk i vårt team och behöver därmed vara självgående och kunna hantera fler olika uppgifter parallellt. Det är stundvis hög arbetsbelastning, då är det viktigt att kunna behålla lugnet och vara bra på att prioritera och strukturera. Du har lätt för att samarbeta och kan anpassa din kommunikation så att det blir tydligt för mottagaren. Att vara lösningsfokuserad är inga problem och du ser oftast möjligheter i förändringar. Du har en godkänd gymnasial utbildning och erfarenhet av administrativt arbete som bedöms relevant, exempelvis inom vården. Det är viktigt att ha goda digitala kunskaper och lätt för att kunna sätta sig in i fler olika system. Tidigare erfarenhet från vård och omsorg är inte ett krav, men en fördel. Du behöver däremot ha baskunskaper i vårdtermer. Det är ett plus om du har eftergymnasial utbildning inom administration, likaså erfarenhet av schemaläggning och bemanningsplanering.
Vi erbjuder
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och en arbetsmiljö där du får växa och använda din kunskap för att förbättra vardagen för både kunder och kollegor. Du blir en förlängd arm av arbetsledningen och får möjlighet att vara med och driva utveckling med stöd av erfarna medarbetare.
Hemtjänsten Centrum Norr utför hemtjänstinsatser i ordinärt boende i Västerås centrala och norra stadsdelar: City, Gideonsberg och Gryta. Hos oss blir du en del av ett stort arbetslag av assistenter, undersköterskor och vårdbiträden med olika bakgrund och en bred språkkompetens.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Emil Östensson 021-39 22 48 Jobbnummer
9595855