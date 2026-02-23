Administrativ assistent till enhet inom ekonomiskt bistånd
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning är belägen i Johanneshov, med några minuters promenad till goda kommunikationer vid Globen.
Som administrativ assistent blir du en viktig del av område, Arbete och försörjning, som ingår i avdelningen Individ och familj. Området ansvarar för handläggning av ekonomiskt bistånd samt för att stödja individer mot egen försörjning genom arbetsmarknadsinsatser och samverkan med andra aktörer. Som en del i omställningen till den nya socialtjänstlagen arbetar området aktivt med att utveckla och anpassa verksamheten. Det kan på sikt innebära förändringar i arbetssätt, processer och organisering. Som administrativ assistent ingår du i en erfaren och engagerad enhet som idag består av nio medarbetare, varav fem administrativa assistenter. Här blir du en del av en samarbetsinriktad arbetsgrupp som värdesätter gemensamma resultat, kvalitet och ett gott arbetsklimat.
Vi söker nu en administrativ assistent eftersom en av våra medarbetare går på föräldraledighet. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från april 2026 och cirka ett år framåt.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet där ditt bidrag gör skillnad - både för individen och för samhället i stort.
Som anställd i Stockholms stad får du ta del av stadens kollektivavtalsbundna förmåner, såsom friskvårdsbidrag och flexibel arbetstid. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som administrativ assistent har du en central roll i områdets administrativa arbete och bidrar aktivt till att verksamheten fungerar smidigt och korrekt. Du kommer vara placerad på Enheten för stöd och utveckling och vara en del av vår administrativa grupp. I gruppen har var och en egna ansvarsområden, samtidigt som man tillsammans tar ett gemensamt ansvar för områdets dagliga administrativa uppdrag. Du arbetar både självständigt inom dina ansvarsområden och tillsammans med kollegor för att säkerställa hög kvalitet, god service och effektiva administrativa processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Ansvara för posthantering och registrering av inkomna handlingar
Säkerställa korrekt arkivering och dokumenthantering
Hantera personaladministrativa uppgifter
Arbeta med fakturahantering och ekonomiadministration
Genomföra avstämningar av beslut och administrativa underlag
Handlägga egna medelsinsatser och återsöka ersättningar från andra myndigheter
Samverka dagligen med socialsekreterare, chefer och andra funktioner inom området
Vem är du?
Som person söker vi dig som trivs med att ge administrativt stöd till andra och som snabbt kan ställa om mellan olika arbetsuppgifter. För dig är det viktigt att säkerställa hög kvalitet i arbetet samtidigt som du kan skifta mellan detalj- och helhetsperspektiv. Din förmåga att lyfta blicken gör att du lyckas identifiera vad som är mest kritiskt i stunden och hjälper dig prioritera mellan uppgifter. Vi söker dig som är stabil, positiv och som bibehåller engagemanget även vid arbetstoppar. För oss är det viktigt att du trivs med att arbeta serviceinriktat, där du utan problem kan samarbeta med olika personer och funktioner inom verksamheten. Detta gör du genom tydlig kommunikation och vilja att driva egna ansvarsområden i mål.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasial utbildning, gärna med inriktning ekonomi och/eller administration.
Aktuell tidigare arbetslivserfarenhet av administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God dator- och systemvana, exempelvis från att tidigare ha arbetat i ekonomi- eller ärendehanteringssystem
Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom socialtjänsten, offentlig sektor eller annan myndighet
Tidigare erfarenhet eller kunskap från arbete med hantering av offentliga handlingar och sekretessbelagd information
Kunskap eller erfarenhet inom Agresso eller motsvarande ekonomisystem
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och ditt engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-23Övrig information
Tjänsten är ett vikariat från april 2026 och cirka ett år framåt. Tjänsten tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att använda screeningtester i samband med det första urvalet.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Kontakt
Liv Wernald, enhetschef liv.wernald@stockholm.se 08-50814898 Jobbnummer
9756661