Administrativ assistent sökes till modeföretag
Perido AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-11-17
Vill du ha en nyckelroll i en dynamisk och kreativ miljö där ordning, service och samarbete står i fokus? Som administrativ assistent arbetar du nära chefer och är ett viktigt stöd i den dagliga verksamheten. Du bidrar till att allt flyter på smidigt - från planering och administration till kontakt med externa samarbetspartner.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Vi på Perido söker en administrativ assistent till vår kund, ett välkänt företag inom modebranschen. Du utgår från kundens kontor i centrala Stockholm.Arbetsuppgifter
I den här rollen får du en bred och varierad vardag där du samarbetar med flera olika team inom organisationen. Du blir en central del av kontoret och en naturlig kontaktperson för både kollegor och externa leverantörer. Här trivs du som tycker om struktur, gillar att hjälpa andra och värdesätter en arbetsplats med högt tempo och god stämning.Arbetsuppgifter
Hantera fakturor och bistå chefer, controllers och HR med ekonomiadministration
Godkänna tidrapporter i HR-systemet
Boka resor och hotell
Hantera utläggsredovisning för chefer
Vara ägare till och administrera distributionslistor
Ge administrativt stöd och praktisk hjälp till chefer vid behov
Beställa blommor och gåvor vid olika tillfällen
Planera och samordna sociala aktiviteter, workshops, frukostar och AW:s
Dina egenskaper
Du är en person som trivs när du får ha koll på detaljerna och samtidigt ser helheten. Du är strukturerad, ansvarsfull och har lätt för att prioritera när mycket händer samtidigt. Du tycker om att skapa ordning, tar egna initiativ och bidrar gärna till att förbättra rutiner och arbetssätt. Din servicekänsla är stark - du gillar att ge stöd och lösa problem innan de uppstår. Du är också social och prestigelös, vilket gör att du snabbt bygger förtroende och samarbetar smidigt med olika människor. Dessutom har du en positiv energi som bidrar till en trivsam atmosfär på kontoret, oavsett om det handlar om vardagslogistik eller planering av sociala aktiviteter.Kvalifikationer
Minst ett års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete, reception, kontorsservice eller motsvarande
God kommunikativ förmåga på engelska
Erfarenhet av Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta i HR- eller ekonomisystem ses som ett plusTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till 2026-04-30. Start 2omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35476 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
