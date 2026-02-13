Administrativ assistent, föräldravikariat
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Är du van att arbeta med administration? Tycker du om att ha kontakt med människor över 65 år? Trivs du med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö? Då kan det här vara en tjänst för dig.
Vi söker en administrativ assistent till enhetens administrativa team där vi både utreder färdtjänst och sköter enhetens administration och ekonomi.
En av våra administratörer kommer gå på föräldraledighet, vi söker nu hennes ersättare!
Om oss på enheten
På beställarenheten Hässelby som ingår i avdelningen äldreomsorg, funktionsnedsatta och socialpsykiatri i Hässelby-Vällingby arbetar knappt 20 personer med stor spridning när det gäller ålder och erfarenheter. Vi samarbetar nära Vällingby enheten och de som ingår i enhetsstödet arbetar för båda enheterna. Inom Hässelby enheten arbetar 14 biståndshandläggare, 3 administrativa assistenter, en biståndshandläggare med särskilt uppdrag som mentor och metodutvecklare, en gruppledare samt en enhetschef.
Vår arbetsplats är Hässelby torg med närhet till grönområden och lunchrestauranger. Hos oss är stämningen god och vi arbetar aktivt för ett gott arbetsklimat med hälsofrämjande aktiviteter. Vi står inför spännande utmaningar med en växande stadsdel och verksamheter som utvecklas. Vi har en hög kompetens och hög ambitionsnivå.
Vi erbjuder
• introduktion av kollegor
• engagerade kollegor och ett nära samarbete på enheten och teamet du ingår i
• tillgång till nära och tillgänglig arbetsledning
• möjlighet till kompetensutveckling samt fortbildning
• friskvårdsbidrag
• flexibel arbetstid, sommararbetstid och möjlighet till hemarbete finns när verksamheten tillåter.
Din roll
I rollen som administrativ assistent arbetar du tätt tillsammans med våra fem andra administrativa assistenter, direkt under enhetschefen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat att
• utreda behov av färdtjänst, huvudsakligen på kontoret men även vid hembesök
• handlägga avgifter och fakturera samt ansvara för inköp och beställningar i Agresso
• kontrollera fakturaunderlag i stadens verksamhetssystem Paraplyet
• hämta in uppgifter digitalt från olika myndigheter
• ta kontakt med kunder och anhöriga via telefon och mejl samt hantera fysisk post
• vid behov sköta vårt pappersarkiv och gallra enligt gallringsregler.
Rollen kan även innebära flexibilitet för andra arbetsuppgifter för verksamhetens behov
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
• har en gymnasieexamen, gärna inom ekonomi eller administration
• är van att arbeta med Officepaketet, särskilt i Excel med siffror
• har aktuell erfarenhet av att arbeta med fakturor i Agresso
• har erfarenhet av att självständigt leta reda på information i exempelvis avtal och riktlinjer
• har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller administration
• arbetat inom äldreomsorg
• arbetat inom offentlig verksamhet
• arbetat i stadens sociala verksamhetssystem Paraplyet.
För att trivas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga. Du är bra på att lyssna på andra och anpassa din kommunikation till den du talar med. För att klara av rollen behöver du vara självständig och strukturerad, vilket innebär att du planerar och utför ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är också noggrann och uppmärksam på detaljer. Vidare har du en flexibel förmåga och kan prioritera om när förutsättningarna ändras.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Vi är nyfikna på vem du är!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Beatrice Winther, enhetschef
