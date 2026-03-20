administrativ assistent
2026-03-20
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi en lyhörd och flexibel administrativ assistent till ett vikariat på Hedens korttidsboende.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som administrativ assistent har du en central roll där du stöttar verksamheten med varierande administrativa uppgifter. Du fungerar som ett viktigt nav i det dagliga arbetet, där du bland annat ansvarar för ekonomiadministration i form av fakturahantering och beställningar av varor och tjänster. I rollen ingår även placeringssamordning, vilket innebär administration och samordning kring interna och externa placeringar. Arbetet sker till stor del i våra verksamhetssystem Combine, Swedlock och Time Care, och utöver det hanterar du sedvanliga assistentuppgifter som stöttar ledningen och underlättar vardagen för både personal och boende.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta som assistent eller i en liknande administrativ roll.
Har goda datakunskaper.
Har erfarenhet av verksamhetssystemen Combine, Time Care och Intraphone.
Har B-körkort.
Har erfarenhet av eller kunskap inom vård och omsorg, vilket ger dig en nödvändig förståelse för verksamhetens innehåll.
Har goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av korttidsverksamhet och/eller administrativt arbete inom kommunal verksamhet.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som är strukturerad och har en naturlig förmåga att planera och prioritera ditt arbete, även när förutsättningarna ändras. Som person är du flexibel och lösningsfokuserad, vilket innebär att du ser möjligheter där andra ser hinder och trivs med att snabbt ställa om när verksamheten kräver det.
Då rollen innebär ett stort eget ansvar är det viktigt att du är självgående och ansvarstagande, med ett starkt driv att slutföra dina uppgifter med hög kvalitet. Vi tror också att du är en engagerad kollega som bidrar till en positiv arbetsmiljö och som brinner för att ge bästa möjliga stöd till våra verksamheter.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: flen.se.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat och läser inte personliga brev. Ansök genom att bifoga ditt CV, eventuell intyg och besvara urvalsfrågorna. Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt i dina svar på frågorna, då dessa ligger till grund för vår bedömning. Var noga med att svara utförligt och undvik att hänvisa till ditt CV.
Vid intervju behöver du visa giltig legitimation, till exempel pass eller nationellt ID-kort. Det går även bra med körkort tillsammans med personbevis (laddas ned via skatteverket). Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från kravet.
Om tjänsten:
Omfattning: Vikariat till och med 26-08-31 (provanställning kan tillämpas).
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 260403
Inför eventuell anställning:
Vid anställning av medarbetare i ledande befattningar, verksamhetskritiska roller eller vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning, kan arbetsgivaren begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter, 0157-43 00 00.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen!
