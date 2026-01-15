Administration, marknadsföring och support- service i centrum
Comfort-Control AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2026-01-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Comfort-Control AB i Uppsala
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Comfort-Control AB är ett etablerat företag med över 40 års erfarenhet. Vi är 17 medarbetare med verksamhet i Uppsala och Sundsvall och kunder över hela Sverige. Städbutiken är en del av Comfort-Control och tillsammans erbjuder vi produkter och lösningar inom städutrustning, städmaskiner och tekniska produkter inom inomhusklimat och laboratoriemiljöer. Vi arbetar med välkända varumärken och är bland annat generalagent för Numatic och TSI.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för företagets support- och administrationsfunktioner samt marknadsföring. Rollen innebär ett nära samarbete med, och support till, kollegor, kunder, säljare och leverantörer.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Marknadsföring & utskick
Administration kopplat till order, inköp, e-handel
Kundservice och Support Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ha god datorvana och vara bekväm med att arbeta i flera system och ser AI och moderna arbetssätt som en självklar del av vardagen.
Kunna arbeta självständigt, ta ansvar för återkommande arbetsuppgifter och följa upp ärenden
Kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och hjälpsam
Ordningssam och strukturerad
Ansvarstagande och pålitlig
Positiv och samarbetsvillig
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 07.00-16.00
Arbetsplats: På plats i vår butik
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning 6 månader tillämpasSå ansöker du
Vill du arbeta i en serviceinriktad roll med varierade arbetsuppgifter och mycket kundkontakt är du välkommen med din ansökan.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före utgångsdatumet för annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: david.berglund@comfort-control.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comfort-Control AB
(org.nr 556541-1682), http://www.stadbutiken.se
Arkgatan 4 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
David Berglund david.berglund@comfort-control.se 0708552860 Jobbnummer
9685776