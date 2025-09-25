Adjunkt inom ortodonti
2025-09-25
Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet!
Karolinska Institutet är världskänt för sin forskning och utbildning inom odontologi och tandvård.
På Campus Flemingsberg finns den senaste tekniken. Här utbildar vi tandhygienister, tandläkare, specialisttandläkare, forskare och har Kompletterande Utbildning för Tandläkare, KUT.
2025 rankades vårt tandläkarprogram som nummer sju i världen och plats tre i Europa på en av världens viktigaste rankningslistor av universitet. Merparten av studenternas kliniska utbildning sker vid någon av Universitetstandvårdens sex tandvårdskliniker. Vid institutionen för odontologi bedrivs både den teoretiska undervisningsdelen - och spetsforskning.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete för minskning av negativ miljöpåverkan.
Avdelningen för ortodonti är kopplad till en undervisningsklinik för Karolinska Institutets grund-utbildningar och specialistutbildningar inom tandvård. Avdelningen ansvarar för specialistutbildning till tandläkare från olika nationer inom och utom EU. Här arbetar specialisttandläkare, ortodontiassisteter, tandsköterskor, receptionist och tandtekniker.
Välkommen till oss, vi är cirka 270 medarbetare som gör skillnad.
Din roll
Vi söker en adjunkt, en disputerad specialisttandläkare inom ortodonti som vill vara med och utbilda framtidens tandvårdspersonal. Du kommer att undervisa och handleda i grundutbildning och ST-utbildning för tandläkare men även delta i övriga utbildningsuppdrag för tandhygienister eller tandläkare med utländsk examen. Du kommer att utföra såväl teoretisk som klinisk handledning. Utöver det kommer du behandla egna ortodontipatienter på specialistkliniken för tandreglering, Universitetstandvården vid Campus Flemingsberg. Du kommer att få möjlighet till pedagogisk och forskningsutveckling. För denna tjänst ser vi helst att du kan arbeta heltid hos oss men det kan finnas visst utrymme för flexibilitet.
Vem är du?
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels uppvisat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För anställning som adjunkt ska god vetenskaplig skicklighet och god pedagogisk skicklighet uppfyllas. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet).
Därutöver gäller även att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tre veckor enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningstillfället ska du inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Bedömningsgrunder
Vid anställning som adjunkt vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.
För att passa i rollen ser vi att du har följande kvalifikationer.
- Legitimerad tandkläare
- Specialisttandläkare inom ortodonti med legitimation utfördad av Socialstyrelsen
- Disputerad
- Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat:
- Erfarenhet av undervisning i ämnesområdet ortodonti på grundutbildningsnivå
- Erfarenhet av undervisning i ämnesområdet ortodonti på specialistutbildningsnivå
- Egna pågående forskningsprojekt/egna forskningsmedel
Vi söker dig som har mycket god klinisk och pedagogisk förmåga. Du har lätt för att ta egna initiativ och är duktig på att arbeta i multidisciplinära team. En förutsättning för tjänsten är att du behärskar både svenska och engelska. Eftersom KI attraherar studenter och medarbetare från en mängd olika länder, bör du kunna dig bekväm med att arbeta i en internationell miljö.
Vi värdesätter att du är strukturerad, självständig och har känsla för service då avdelningens mål är att sätta studenten och patienten i centrum. Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.
Placering: Flemingsberg https://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet
Så ansöker du
Ansökan ska innehålla följande handlingar företrädesvis skrivna på engelska (alternativt svenska): CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare
Varmt välkommen med din ansökan senast den 2025-10-30.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
