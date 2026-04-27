Adjunkt i snickeriteknik
2026-04-27
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. https://www.konstfack.se/Vi
rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med högskolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering.
Vi söker en adjunkt som med engagemang och praktiskt och pedagogiskt kunnande vill undervisa i, ansvara för och utveckla Konstfacks Allmänna snickeriverkstad. Verkstaden är öppen för studenter från alla Konstfacks program. Här ges introduktionskurser och öppen handledning för studenter från olika utbildningsprogram, med olika bakgrund och erfarenhet. I verkstaden finns bland annat kap/gersåg, bandsåg, fräs, gerklipp, plan/rikthyvel, pelarborr, bandputs, vertikalsåg, träsvarv, skivsåg, justersåg, figursåg samt diverse handmaskiner och handverktyg.
Anställningen är placerad på Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation. I verkstaden arbetar två adjunkter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga lärare ansvara för och utveckla Konstfacks Allmänna snickeriverkstad
Planera och genomföra undervisning och handledning i verkstaden
Ansvara för säkerhet i Allmänna snickeriverkstaden
Ansvara för materialinköp och materialförsäljning
Aktivt delta i institutionsgemensamma och Konstfacksövergripande aktiviteter
Anställningen
Anställningen omfattar 40 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Önskat tillträde är 17 augusti 2026. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Distansarbete från utlandet är inte möjligt. I Sverige finns ett försörjningskrav för den som söker arbetstillstånd. För att ta reda på hur detta påverkar dig som internationell sökande, vänligen läs om https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Krav-for-arbetstillstand/Forsorjningskrav-for-arbetstillstand.html
på Migrationsverkets hemsida eller kontakta mailto:HR@konstfack.se
.
Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskoleförordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömningsgrunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.
Behörighetskraven för den här anställningen är:
Examen från grundläggande högskoleutbildning av relevans för arbetsuppgifterna eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens innehåll
Goda kunskaper i snickeriteknik
Pedagogisk erfarenhet från högskola eller annat relevant sammanhang
Goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk
Goda språkfärdigheter i engelska
Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:
Mycket goda kunskaper i snickeriteknik
Erfarenhet av gestaltning i trämaterial
Goda kunskaper om trä och skivmaterial
God pedagogisk förmåga med tyngdvikt vid handledning
Förmåga att snabbt växla mellan enkla och snabba snickeritekniska lösningar respektive mer avancerade
God samarbetsförmåga
God organisatorisk och administrativ förmåga
Utöver ovanstående är det därtill meriterande med:
Kunskaper om andra material än trä, exempelvis metall, plast och textil
Erfarenhet av service och underhåll av snickerimaskiner
Högskolepedagogisk utbildning
För arbete som professor, lektor och adjunkt (med en anställningstid längre än två år) krävs att den anställde har genomgått högskolepedagogisk utbildning på Konstfack eller vid annat lärosäte, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar högskolepedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (motsvarande 7,5 hp) för att förvärva den saknade behörigheten senast inom ett år från anställningens början.Publiceringsdatum2026-04-27Kontaktuppgifter för detta jobb
Kontakta enhetschef Emma Isaksson (450 41 85 eller mailto:emma.isaksson@konstfack.se
) om du vill veta mer om anställningen. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Siri Morberg, 08-450 41 31, mailto:HR@konstfack.se
. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.
Ansökan och urval
Vänligen notera att vi enbart kan ta inskickat material i beaktande i urvalsarbetet, ej webblänkar. Din ansökan, inklusive bifogade filer, får sammanlagt inte överstiga 30 MB. Observera att det är viktigt att din ansökan är fullständig enligt listan nedan för att komma till sin rätt i urvalet. Vid problem med att ladda upp bilagor eller läsa in ansökningsformuläret rekommenderar vi att du rensar webbläsarens cacheminne eller provar en annan webbläsare.
Ansökan ska innehålla:
CV (max 3 A4)
Redogörelse för dina pedagogiska meriter enligt Konstfacks mall, som du hittar https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.konstfack.se%2Fsv%2FOm-Konstfack%2FJobba-pa-Konstfack%2FPedagogisk-skicklighet-och-dokumentation-av-pedagogiska-meriter%2F&data=05%7C02%7CSara.Karlgren%40konstfack.se%7C503e740ced244b969fba08dce3bf2a88%7C1475b5c1612c4286a2aeb19930c11513%7C0%7C0%7C638635657395027195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2FFy6iTy34NMOyPG3Ltk95qyuVxcLhvNsR%2BwKLjcOb6c%3D&reserved=0.
Personligt brev (max 3 A4) inklusive redogörelse för din egen praktik inom ämnesområdet
Ett representativt urval av egna arbeten (max 5 st)
Examensbevis och andra relevanta betyg/intyg.
Vi kommer att be om två referenser från de kandidater som senare i processen blir inbjudna till intervju: en student och en chef/uppdragsgivare.
Klicka på "Ansök" för att registrera din ansökan. Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2026/VO2P/28 senast den 17 maj 2026.
