Adjunkt i bioinformatik
Högskolan i Skövde / Högskolejobb / Skövde Visa alla högskolejobb i Skövde
2025-09-26
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Anställningen är inom ämnet bioinformatik, vilket på Högskolan i Skövde definieras som vetenskapen om utveckling av datorbaserade metoder och verktyg för att analysera, modellera, representera och bearbeta biologisk data.
Befattningen är placerad på avdelningen för biologi och bioinformatik. Anställningen som adjunkt innefattar i första hand undervisning inom bioinformatik samt den administration som kommer av dessa arbetsuppgifter. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
• Avlagt examen på avancerad nivå i bioinformatik, eller har motsvarande kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
• praktisk erfarenhet av tillämpning av bioinformatiska metoder
• praktiska färdigheter i programmeringsspråken Python och R
• praktisk erfarenhet av laborativt arbete, särskilt steriltekniskt arbete, extraktion och kvalitetskontroll av DNA/RNA, och metoderna qPCR, Western blot samt kloning
• förmåga att kommunicera väl, både muntligt och skriftligt, på engelska
• dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• Visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från aspekter beskrivna i Högskolans anställningsordning
• graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten
• genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• praktisk erfarenhet av metodutveckling inom bioinformatik
• god förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid praktiska färdigheter i programmeringsspråken Python och R samt praktisk erfarenhet av laborativt arbete.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 19 okt
Diarienummer: Ref nr HS 2025/542
Tillträde: 1 februari eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Henrik Thilander och ämnesansvarig lärare Angelica Lindlöf. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00. Så ansöker du
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se
om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Ersättning
Högskolan tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Skövde
(org.nr 202100-3146), http://www.his.se Jobbnummer
9529147