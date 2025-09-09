Active Academy söker en Arbetsledare!
2025-09-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
, Vetlanda
Vi söker nu en arbetsledare till Active Academy!
2025 har varit ett år av tillväxt och medvind för Active Academy. Vi behöver nu utöka vårt team och bli fler. Därför söker vi nu en arbetsledare till oss på Active Academy!
Om dig som söker:
Du har troligtvis en bakgrund och erfarenhet från exempelvis barngymnastik, barndans eller annan typ av idrottslig- eller kulturell framställning för barn.
Du har en hög energi och är ansvarsfull, du trivs med att arbeta målinriktat i en tajt grupp som samarbetar. Som person har du stort fokus på kvalitet och utveckling, du gillar att ställas inför utmaningar och ser positivt på dem.
Vi tror att du är en person som trivs i en organisation med stor förändringsvilja, högt tempo och lösningsorienterat arbetssätt. Du har lätt för att se dig själv i en miljö som kännetecknas av Samarbete, Glöd, Mod och Ansvarstagande.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från rekrytering och coachning, och ledarskap inom någon idrott eller vana av att leda små barn.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som socialt hög kompetens samt förmåga att leda dig själv och samarbeta med övriga personer på företaget.
Stämmer ovan in på dig? I så fall vill vi gärna höra mer från dig, skicka gärna din ansökan idag.
Om jobbet
Du arbetar i ett tajt team och ser till att verksamheten håller hög kvalité.
Tillsammans arbetar vi b.la. med att rekrytera ledare till våra kurskoncept och att utbilda och coacha våra ledare i sitt ledarskap och att genomföra våra kurser.
Du arbetar också med att följa upp ledarnas förberedelser inför passen och säkerställa kvalitén på verksamheten. Du ser till att alla ledare har det material de behöver samt administrerar deras löner.
Mycket av arbetet sker på vårt kontor i Växjö. Men du lägger också en del tid på kvalitetssäkring ute i verksamheten, därför ser vi att du har B-körkort.
Ledarna du kommer ha kontakt med finns runt om i hela Sverige vilket innebär att mycket av coachningen och kontakten du har med ledarna är via FaceTime, Telefon, Teams och mail. Resor och helgarbete förekommer till viss del även om merparten av arbetstiden är på kontorstid. Men under de inledande kurshelgerna varje kurs, så jobbar du ett antal lördagar eller söndagar, för att finnas på plats när verksamheten sker som support för vår ledare.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Active Academy arrangerar flera olika verksamheter för barn som vill aktivera sig tillsammans med sin förälder.
Varje år har vi tiotusentals deltagare på våra olika aktiviteter och kurser runt om i hela landet. Kurserna och leds av våra ca 400 ledare och verksamheten administreras från vårt huvudkontor i Växjö med 8-9 anställda.
Verksamheter och varumärken:
Knatteskutt, Sveriges största idrottsskola för barn 2-4 år, www.knatteskutt.se
Fotbollskul, Lekfull fotbollsträning för barn 2-6år, www.fotbollskul.se
Djungelgympa för barn 2-8 år, www.djungelgympa.se
Inför våren 2025 kommer vi också att lansera en nyhet.
Vi ber vänligt att inte bli kontaktade av olika rekryteringsföretag, samt att inte bli uppringda av kandidater. Utifrån ansökningar bjuder vi i till intervjuer.
