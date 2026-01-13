Accounts Receivable Specialist till Samsung
2026-01-13
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö där förändring samt ständig utveckling är en naturlig del av vardagen. Hos Samsung får du möjlighet att driva förbättringsinitiativ och påverka framtiden för deras finansavdelning.
OM TJÄNSTEN
Som Accounts Receivable Specialist ansvarar du för att säkerställa snabba betalningar, korrekt kontoavstämning och en stark övergripande AR-prestanda. Du kommer att arbeta nära andra interna avdelningar för att proaktivt förebygga problem, lösa avvikelser och förbättra tvärfunktionellt samarbete.
I rollen kommer du att arbeta i ett högt tempo och kräver en hög grad av förändringsbenägenhet samt förmåga att snabbt anpassa sig till nya arbetssätt, processer och prioriteringar. Det förväntas att du tar ett större ansvar i teamet genom att identifiera och driva förbättringsmöjligheter samt arbeta mer projektorienterat snarare än enbart operativt. Det operativa arbetet (t.ex. betalningspåminnelser och daglig kunduppföljning) hanteras av Shared Service Center. I denna roll kommer du arbeta mer koordinerande, analyserande och utvecklingsorienterad
AR-teamet består av totalt fyra personer: en Team Lead, en Reporting Specialist och två Accounts Receivable Specialists som delar på kundportföljen. Utöver detta har teamet ett nära samarbete med ett Shared Service Center (SCC), som fungerar som en förlängd arm till verksamheten och består av cirka fyra personer. AR-funktionen arbetar även tätt tillsammans med en person inom Treasury.
Detta är en långsiktig konsultlösning via oss på Academic Work med start på 6 månader, om alla parter är nöjda med samarbetet finns goda chanser till förlängning.
Praktisk information:
• Kortare uppsägningstid är fördelaktigt då personen man ersätter slutar i början av februari
• Flexibel policy, möjlighet att arbeta 2 dagar remote resterande på plats på kontoret i Kista
Dina arbetsuppgifter
Rollen som Accounts Receivable Specialist innebär ett helhetsansvar för kundreskontran, där du genom analys och samarbete säkerställer effektiva flöden och bidrar till ständig förbättring av processer och rutiner.
• Hantera dagliga AR-operationer, inklusive orderfrisläppning och uppföljning av förfallna saldon.
• Säkerställa snabb inkassering genom strukturerad kommunikation och samordning med Shared Service Centre.
• Utföra noggranna kontoavstämningar och upprätthålla aktuella kundreskontra.
• Samarbeta med sälj-, order-, kundtjänst- och kreditavdelningen för att lösa tvister och betalningsförseningar.
• Identifiera förbättringsområden och självständigt driva initiativ som ökar AR-effektivitet, noggrannhet och kvalitet.
• Förbereda AR-rapporter, prognoser och analyser, inklusive ålder och betalningsbeteende.
• Analysera stora datamängder och förbereda relevanta insikter med hjälp av Excel (VLOOKUP, pivottabeller, etc.).
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kandidatexamen inom ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom Accounts Receivable
• Erfarenhet från att arbeta i större globala bolag/organisationer
• Avancerad kunskap i SAP (helst FI-modulen)
• God kunskap i Excel (VLOOKUP, pivottabeller) och förmåga att analysera stora datamängder
• Förmåga att arbeta i ett högt tempo, vara förändringsbenägen och snabbt kunna anpassa sig till nya arbetssätt
• Kommunicerar flytande i svenska och engelska då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Credit Control eller Treasury
För att lyckas i rollen har du en stabil ekonomisk bakgrund med ett tydligt fokus på att självständigt driva förändringar samt initiera och leda egna förbättringsprojekt. För att lyckas i rollen behöver du vara hungrig, nyfiken och modig i ditt arbetssätt, ha ett mer seniort tankesätt och våga ta plats. Vidare förväntas du ta egna initiativ, själv skapa struktur och innehåll i din roll samt bidra med ett positivt mindset.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
