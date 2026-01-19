Account manager till Logic IT
Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi växer och söker en ny stjärna som vill hänga med på en spännande resa tillsammans med oss!
Logic IT är en leverantör av IT och digitala möteslösningar till både mötesrum och kontors- och hemarbetsplatser, ett område med mycket hög efterfrågan. Vi är en helhetsleverantör som designar, levererar och installerar teknik hos medelstora och stora företag och organisationer över hela Sverige.
Vi är inne i en kraftigt tillväxt och behöver därför förstärka vår säljorganisation med ytterligare en Account Manager. Vi söker dig som gillar att utmana dig själv och gillar att kliva ur komfortzonen för att växa som individ - för då växer även vi som företag!
Med ett tydligt affärsfokus och proaktivt arbetssätt skapar, utvecklar och fördjupar du relationer med både nya och befintliga kunder, alltid med målet att öka kundvärde och försäljning.
Övergripande rollbeskrivning/ansvarsområden:
• Driva försäljning genom att aktivt kartlägga affärsmöjligheter och identifiera beslutsfattare hos både nya och befintliga kunder
• Prospektera målmedvetet och skapa nya affärer genom att etablera kontakt med potentiella kunder
• Utveckla, vårda och maximera affärsrelationer genom hög aktivitetsnivå och tydligt affärsfokus
• Säkerställa ständig affärsutveckling genom att delta i relevanta interna utbildningar samt utbildningar från strategiska leverantörer
Personprofil
Vi söker dig som vill ta klivet in i en säljroll där du får bygga din karriär genom att skapa affärer från grunden. Du motiveras av att ta första kontakten, boka möten och driva affären hela vägen till avslut. Rollen passar dig som vill utvecklas inom säljyrket men har ett starkt driv, hög energi och en tydlig vilja att lyckas inom försäljning.
Vi välkomnar även dig som redan arbetar i en liknande roll och som vill ta nästa steg till ett bolag i tillväxt, med attraktiva produkter och kollegor som delar ditt driv och din passion för affärer.
Som Account Manager på ett bolag i tillväxt får du stort eget ansvar, samtidigt som du har stöd från ett erfaret och professionellt team.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har ett tydligt tävlingsdriv och trivs med nykundsbearbetning och hög aktivitet
• Är kommunikativ, orädd i kunddialogen och gillar att ta första steget
• Arbetar strukturerat och är motiverad av att nå och överträffa mål
• Förstår att förtroende, energi och affärsnytta är grunden för bra försäljning
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har B-körkort
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav, viktigast är din inställning, din ambition och viljan att utvecklas till en framgångsrik säljare.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Arbetstid: Kontorstider
Plats: Sickla, Stockholm
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på 072-157 27 76. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Företagspresentation
Som medarbetare på Logic IT får du verktygen och möjligheten att utvecklas, både inom din yrkesroll och som individ. Vi erbjuder en utvecklande och energigivande arbetsmiljö där vi har högt i tak och nära till skratt. Vi firar gemensamma framgångar, hyllar varandras insatser och gör ofta roliga saker ihop.
Våra värderingar - Kompetens, Engagemang, Hållbarhet och Glädje - håller vi högt och vi förväntar oss att även du lever efter dem. Det finns ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv i all vi gör när det kommer till medarbetare, val av leverantörer, val av tekniska lösningar, relationen och samarbetet med våra kunder och partners samt miljön.??
Vi har vårt huvudkontor på Fannys väg 3 i Sickla där vi sitter i nya fina lokaler. Kontoret är uppbyggt som ett showroom med det senaste inom AV som vi gärna vill visa upp för våra kunder. Vi har även ett kontor i Skåne, på Krangatan 1 i Malmö.
Vi är kollektivanslutna och har generösa pensions- och friskvårdsförmåner.
Fast lön + provision
