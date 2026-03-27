Account Manager till IT-bolag
2026-03-27
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du ansvarar för hela säljprocessen, samtidigt som du jobbar nära teknik och hjälper kunder att implementera smarta systemlösningar?
Nu söker vi en Account Manager till ett väletablerat IT-bolag med över 40 års erfarenhet i branschen. Bolaget erbjuder kompletta systemlösningar inom detaljhandeln, från kassahantering till bokföring. Med kommande lagkrav för kassasystem väntas efterfrågan på företagets produkter öka kraftigt under 2026, vilket skapar goda affärsmöjligheter framöver. Bolaget har kontor på flera platser i Sverige bland annat i Knivsta och Gränna.
Om rollen
Som Account Manager har du ett helhetsansvar för affären, från första kontakt till avslut och vidare utveckling av kundrelationen.
Du arbetar med både nykundsbearbetning och merförsäljning, där du guidar kunder genom en säljprocess som ofta sträcker sig över 1-4 månader. Rollen kräver tålamod, struktur och förmåga att hantera flera parallella affärer.
Du driver självständigt kunddialoger, genomför produktdemonstrationer och arbetar nära beslutsfattare inom detaljhandeln. Du utgår från en befintlig säljprocess men har friheten att påverka och bygga ditt eget arbetssätt.
Arbetsuppgifter
Prospektering och nykundsbearbetning inom B2B
Utveckla och underhålla befintliga kundrelationer
Genomföra kundmöten, både digitalt och fysiskt
Hålla produktdemonstrationer och presentationer
Driva affärer från behovsanalys till avslut
Ge enklare teknisk support
Sätta dig in i systemen och kunna guida kunder i enklare installationer (introduktion och utbildning erbjuds)

Kvalifikationer
Krav
3-5 års erfarenhet av B2B-försäljning
Erfarenhet av att driva hela säljprocesser självständigt
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
B-körkort samt tillgång till egen bil
God datorvana
Meriterande
Erfarenhet av B2C-försäljning
Erfarenhet från butik, handel eller kassasystem
Grundläggande förståelse för bokföring och ekonomi
Intresse för IT och teknik
Erfarenhet av Linux och Windows
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är en lugn, metodisk och analytisk person som arbetar strukturerat genom hela affären.
Vi söker dig som:
Har tålamod i längre säljprocesser och tappar inte fokus vid motgångar
Är förtroendeingivande och lätt att samarbeta med, både internt och externt
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för dina affärer
Har ett affärsdriv och en vilja att skapa långsiktiga kundrelationerÖvrig information
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid
Plats: Knivsta alternativt Gränna
Lön: Fast lön + provision
Resor: Förekommer regelbundet, främst inom södra Sverige
Passa på och sök tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elevra AB
(org.nr 559545-6194)
Knivsta/Gränna
9825349