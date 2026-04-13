Account Manager till Academic Work, Umeå
2026-04-13
Bli en del av vår magiska kultur! Hos oss hittar du inte bara fantastiska kollegor, utan även stor frihet att forma din arbetsdag, grymma stödfunktioner och en attraktiv lönemodell utan provisionstak.Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Account Manager hos oss innebär en social roll med många kontaktytor. Här blir du snabbt en del av gänget och arbetar tillsammans med fantastiska kollegor som delar din höga ambitionsnivå. Din viktigaste uppgift i rollen är att bygga starka kundrelationer och skapa affärsmöjligheter.
Ditt team består av flera andra Account Managers och en engagerad Team Manager. Våra Team Managers är inte bara ledare, de är också mentorer och coacher och gör allt för att ge dig bästa förutsättningarna för att lyckas i din roll. Vi tror på din potential och vilja att lyckas. Därför erbjuder vi en riktigt vass säljskola, inklusive en omfattande introduktion och onboarding, samt ett career steps program som hjälper dig att nå din fulla potential och utvecklas som Account Manager.
Lönemodell och förmåner: Vi tror på att belöna din prestation. Vår lönemodell ger dig möjlighet att tjäna mer i takt med din framgång. Vi har stor andel individuell provision och inget tak för hur mycket du kan tjäna. Utöver lön erbjuder vi ett generösa friskvårdsförmåner samt flexibilitet för att skapa en bra work life balance.
Teknisk innovation: Vi satsar stort på att bygga systemstöd i teknisk framkant och utvecklar det tillsammans med vår säljorganisation. Detta kommer hjälpa dig i ditt arbete att skapa goda resultat och framgångsrika kundrelationer. Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager hos oss bygger och utvecklar du dina egna kundrelationer. En vanlig dag för dig i rollen innebär:
Prospektering: Sökandet efter nya kundkontakter hos potentiella bolag som inte samarbetat med oss tidigare, men också bland kunder i vårt befintliga nätverk. Det är här som du verkligen kommer bidra med ditt driv och din uthållighet för att nå resultat.
Etablering av kontakt: Som Account Manager börjar du med att bearbeta marknaden genom "cold calls". Detta är en avgörande fas för att etablera nya relationer med potentiella kunder och skapa ett bra underlag för din framtida kundstock.
Säljmöten: Det är här du skapar magi! Här sker införsäljningen av våra tjänster. Här får du visa upp dina säljkunskaper och etablera nya relationer med potentiella kunder. Du bygger goda kundrelation, gör behovsanalyser och lämnar ett starkt avtryck.
Omvärldsbevakning: För att på ett strategiskt sätt kunna kartlägga våra etablerade kunders framtida behov. Vi kan erbjuda som mest värde när vi förutser kundernas behov och arbetar proaktivt i våra kundrelationer.
För att bli framgångsrik och trivas i rollen är du en person som motiveras av att arbeta mot högt uppsatta mål i en kultur som präglas av en hög energinivå, där vi lyfter varandra och firar framgångar tillsammans. Du har en stark tilltro till din kapacitet att hantera motgångar, en hög ansvarskänsla och förmågan att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Att hantera flera uppgifter av varierad karaktär i ett högt tempo är något du känner dig bekväm med. Bygga relationer kommer naturligt för dig och du agerar självsäkert i sociala sammanhang och står gärna i händelsernas i centrum.
B-körkort: Ett krav för att kunna besöka våra kunder.
Arbetslivserfarenhet: Du har hunnit samla på dig erfarenhet från arbetslivet och känner dig trygg i en professionell miljö.
Kommunikativ förmåga: Du talar och skriver obehindrat på svenska samt har goda kunskaper i engelska.
Utbildningsgrund: Avslutad gymnasieutbildning.
Start: Augusti
Omfattning: Heltid, kontorstider
Lön: Månadslön med en fast del samt en rörlig provisionsdel utan tak
Placering: Umeå
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på Julia.bengtsson@academicwork.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
