Account Manager sökes i Göteborg!
2026-03-28
Vill du jobba i en fartfylld säljroll där du får ta stort eget ansvar, arbeta mot tydliga mål och vara med och skapa affärer från första kontakt till bokad affär? Trivs du med telefonen som ditt främsta verktyg och motiveras av att nå - och slå - dina KPI:er? Då kan det här vara rollen för dig.Publiceringsdatum2026-03-28Om tjänsten
Perido söker en säljare till vår kund, en ledande aktör inom premiumkontor, coworking och konferenslösningar.
Du kommer i den här spännande tjänsten att arbeta med att sälja in kontorsplatser till nya potentiella kunder. Teamet i Göteborg består idag av två säljare och en sales admin, medan du har ett större säljteam i Stockholm som kollegor. Tjänsten är placerad i centrala Göteborg, med viss möjlighet till distansarbete.Arbetsuppgifter
• Sälja kontorsplatser
• Arbeta proaktivt med uppsökande försäljning
• Hantera inkommande förfrågningar
• Kontakta nya, unika bolag genom telefon och reach-outs
• Bygga och utveckla din egen säljpipeline
• Boka och genomföra fysiska kundmöten
• Arbeta mot tydliga KPI:er och uppföljning i flera delar av säljprocessen
Dina egenskaper
Vi söker dig som har några års erfarenhet av försäljning och trivs i en proaktiv roll där du tar egna initiativ. Du är orädd, har ett starkt driv och känner dig bekväm med att kontakta nya bolag via telefon. Du motiveras av att arbeta mot KPI:er, är strukturerad i ditt arbete och har en god förmåga att skapa relationer som leder till möten och affärer.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
• Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet inom försäljning
• God datorvana
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till 2026-12-31. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35698 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
