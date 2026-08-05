Account Manager inom kompetensutveckling
Elevra AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-08-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elevra AB i Göteborg
, Jönköping
, Knivsta
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din B2B-karriär och sälja lösningar som hjälper företag att utveckla sina medarbetare? Nu söker vi en account manager till ett växande bolag inom kompetensutveckling.
Det här är en roll för dig som har några års erfarenhet av B2B-försäljning och vill utvecklas i en bred, relationsdriven säljroll. Du ska vara trygg i kunddialoger, gilla att ta kontakt med nya företag och vilja bygga långsiktiga kundrelationer.
Om rollen
Som account manager arbetar du med att skapa nya affärsmöjligheter och bygga upp långsiktiga kundrelationer inom B2B.
Du kontaktar företag, bokar och genomför kundmöten, identifierar behov och presenterar lösningar inom kompetensutveckling. Kunderna finns inom olika branscher och kan vara både mindre företag och större organisationer. Kundmöten sker både digitalt och fysiskt och säljcykeln är vanligtvis mellan 1-4 veckor.
Rollen passar dig som trivs med en kombination av nykundsbearbetning, relationsbyggande och affärsutveckling. Du utgår från en etablerad säljprocess men har samtidigt stor frihet att påverka ditt eget arbetssätt.
Arbetsuppgifter
Prospektera och kontakta nya B2B-kunder
Boka och genomföra kundmöten (fysiskt och digitalt)
Presentera och sälja utbildningar, föreläsningar och event
Driva affärer från första kontakt till avslut
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot tydliga mål och följa upp din försäljningsaktivitetPubliceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Krav
1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning
Erfarenhet av att kontakta nya kunder och boka möten
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Eget kontaktnät inom B2B
Tidigare erfarenhet av nykundsbearbetning
Tillgång till egen bil (alternativt möjlighet till tjänstebil)
Om dig
Vi söker dig som:
Är bekväm med att ta egna initiativ och driva din försäljning framåt
Har en vilja att nå och överträffa mål
Trivs i en roll med högre tempo och mycket kundkontakt (i början)
Är social och har lätt för att bygga relationer
Inte är rädd för att ringa kalla samtal
Vad bolaget erbjuder
Fast lön + provision utan tak
Möjlighet att bygga upp din egen kundportfölj över tid
Möjlighet att påverka din ersättning
Utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag Övrig information
Preliminärt startdatum: Augusti 2026
Omfattning: Heltid
Plats: Göteborg
Resor: Förekommer (ca 2 gånger per månad i perioder)
Passa på och sök tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elevra AB
(org.nr 559545-6194) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
10023655