Account Manager Göteborg
2025-09-08
Är du en relationsbyggare och har ett utpräglat intresse för försäljning? Är du nyfiken av naturen och motiveras av att ständigt utvecklas? Har du dessutom ett starkt inre driv och ett intresse av att ständigt utveckla och skapa affärer där alla är vinnare? Då har vi tjänsten för dig!
Som Account Manager på Gekomm AB är ditt huvudsakliga uppdrag att säkerställa försäljningen & att du når din individuella budget. Hos oss får du möjlighet att arbeta med försäljning från ax till limpa, från första mötet till projektledning av leverans och avtal. Samt skapa och bibehålla relationer med våra kunder. Detta innebär en spännande mix av nykundsbearbetning och att bygga vidare befintliga kundrelationer med fokus på tillväxt och utveckling. OBS! Vi rekommenderar att du som söker har minst 2års branscherfarenhet alternativt jobbat med företagsförsäljning proaktivt i 1-3år+ Vilka är Gekomm?
Gekomm är ett ungtänkande bolag där vi värdesätter kultur & att ha kul på jobbet. I vår expansiva fas där vi 2023 dubblat vår omsättning så söker vi individer som vill växa med oss som bolag. Möjligheterna att utvecklas är enorma. Har du ett tävlingsdriv & en krigarmentalitet med disciplin så är detta rätt plats för dig.
Ansvarsområden.
I rollen som Account Manager kommer du att ansvara över:
Genom en nära dialog bygga nya relationer och sälja nya tjänster till företag.
Bearbeta marknaden genom att bygga nätverk och boka möten med nya kunder.
Identifiera vilka utmaningar våra kunder har i sin verksamhet och hur vi kan bistå med lösningar som underlättar och effektiviserar för dem i deras vardag.
Ha ett nära samarbete med kollegor och leverantörer i verksamheten.
Förmåner. - Tjänstebil / Jour Bil - Tjänstetelefon - Flex i Arbetstiden - Tävlingar med härliga vinster. Lön: Garanti + Provision
Det är i inspirerande och konsultativa möten med våra kunder som framgången ligger - vi söker därför dig som trivs med en högkvalitativ aktivitetsnivå och som ser värdet i att spendera större delen av din arbetstid med att vara ute och möta våra kunder i deras vardag. Det är där det händer! Ersättning
