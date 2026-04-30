Account Manager Göteborg
2026-04-30
Account Manager till Gekomm AB - Göteborg
För dig som vill vinna affärer, bygga relationer och växa snabbt
Är du en affärsdriven säljare som förstår hela säljprocessen - från första kontakt till lönsam affär? Har du erfarenhet inom telekom eller närliggande bransch och vet vad som krävs för att skapa affärer med rätt kvalitet, inte bara hög volym? Vill du arbeta i ett bolag där prestation, kultur och utveckling står i centrum?
Då kan Gekomm i Göteborg vara helt rätt nästa steg för dig.
Om rollen
Som Account Manager på Gekomm AB i Göteborg har du ett tydligt uppdrag: att skapa affärer, bygga långsiktiga kundrelationer, god lönsamhet och nå - eller slå - din individuella budget.
Du arbetar genom hela säljprocessen och ansvarar för att affärer inte bara stängs - utan stängs rätt. Detta innebär att du:
Arbetar med både egen prospektering och möten från mötesbokningsteamet
Driver kunddialoger med tydlig struktur och affärsfokus
Analyserar kundens behov och presenterar relevanta lösningar
Säkerställer att affärer håller rätt kvalitet, villkor och marginal
Ansvarar för hela affären - från första möte till avtal och uppföljning
Rollen kombinerar proaktiv nykundsbearbetning med utveckling av befintliga kundrelationer, alltid med fokus på tillväxt, kvalitet och långsiktighet.
Dina ansvarsområden
I rollen som Account Manager kommer du att:
Driva B2B-affärer med fokus på lönsamhet, kvalitet och långsiktighet
Genomföra och följa upp kundmöten med tydlig struktur
Ta fullt ansvar för affärsutfall från både egna och bokade möten
Säkerställa att varje affär är korrekt genomförd (rätt beslutsfattare, rätt förutsättningar, rätt timing)
Arbeta aktivt med pipeline, uppföljning och affärsplanering
Samarbeta med interna team för att säkerställa kvalitet i leverans
Vem vi söker
Vi söker dig som förstår försäljning på riktigt - inte bara gillar att sälja.
Du är:
Självdriven, strukturerad och målfokuserad
Bekväm i kunddialoger och affärsmöten
Nyfiken, affärsorienterad och lösningsfokuserad
Tävlingsinriktad och motiveras av tydliga mål, KPI:er och resultat
God förståelse för hela säljprocessen - från prospektering till avslyt och uppföljning
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning (minst 1-3 år)
Erfarenhet inom telekom, IT eller närliggande bransch (meriterande/starkt plus)
Dokumenterad förmåga att driva affärer från start till avslut
Förståelse för affärslogik, marginal och kundvärde
Vilka är Gekomm?
Gekomm är ett ambitiöst och snabbväxande bolag där vi värdesätter kultur, prestation och laganda. Vi har nyligen dubblat vår omsättning och befinner oss i en stark expansionsfas, där Göteborg är en viktig del av vår fortsatta tillväxt.
Hos oss får du:
En tydlig karriärväg
Möjlighet att växa både professionellt och ekonomiskt
Ett team som drivs av prestation, disciplin och gemensamma mål
Har du ett starkt tävlingsdriv, hög arbetsmoral och vill vara med och bygga något långsiktigt - då kommer du att trivas hos oss.
Vi erbjuder
Tjänstebil / jourbil
Tjänstetelefon
Flexibla arbetstider
Tävlingar med attraktiva vinster
Lön: Garantilön + provision
Varför Gekomm?
Vår framgång skapas i de personliga, inspirerande och resultatinriktade mötena ute hos kund. Vi söker därför dig som trivs med hög aktivitetsnivå och som vill spendera större delen av din arbetstid där affärerna faktiskt skapas.
Vill du ha en roll där ansvar, frihet och resultat går hand i hand - då vill vi träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gekomm AB
https://gekomm.teamtailor.com
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG
