Account Manager | Employer Branding Media
Lifestyle Media Partner Sverige AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-02-10
Företag slåss om uppmärksamhet. Studenter väljer framtida arbetsgivare.
Du blir länken däremellan.
Här kombinerar du B2B-försäljning, marknadsföring och employer branding med ett tydligt syfte: att hjälpa företag nå Sveriges framtid: studenterna.
Nu söker vi hungriga Account Managers som vill bygga sin egen kundportfölj och skapa en karriär där driv slår erfarenhet!
Det här får du från oss
Garantimånadslön + provision utan tak
Strukturerad onboarding och löpande coachning
Karriärmöjligheter inom en snabbväxande nordisk koncern
Stark teamkänsla, social arbetsmiljö och tydlig prestationskultur
Säljtävlingar och incitament som gör jobbet ännu roligare
Din roll som Account Manager
Du jobbar med att hjälpa företag som vill synas, rekrytera och bygga sitt varumärke mot studenter på universitet och högskolor runt om i Sverige.
Det betyder att du:
Prospekterar och kontaktar företag som vill nå studenter
Skapar affärsdialoger genom kalla samtal, digitala möten och mejlkontakt
Bygger långsiktiga relationer med beslutsfattare
Säljer annonslösningar på våra digitala skärmar och Studieblock
Skickar offerter, följer upp affärer och utvecklar dina kunder över tid
Utvecklas genom coachning, säljutbildning och tydliga mål
Vem vi söker
Drivs av mål, resultat och utveckling
Ser motgångar som feedback - inte stopp
Är social, förtroendeingivande och orädd i dialog
Är nyfiken och vill utvecklas
Meriterande (men inget krav)
Idrottsbakgrund
Tävlingsvana
Erfarenhet av försäljning
StudentDisplay och UniversitetsMedia är en del av koncernen Lifestyle Mediapartner, en nordisk mediekoncern och säljorganisation som sedan 2007 hjälper företag att synas och stärka sina varumärken.
Vi är specialister på studentkommunikation genom två starka kanaler:
Digitala skärmar på universitet och högskolor runt om i Sverige
Studieblock - tryckt och älskat av studenter
The Premier Media for Employer Branding Success
Arbetsplats: Eskilstuna eller Norrköping
Arbetstid: Mån-tors 08.00-17.00, fre 07.30-15:40 (Heltid)
Lön: Garantilön + provision utan tak
Anställning: 6 mån provanställning tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Redo att göra skillnad för företag, studenter och din egen framtid?
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Lifestyle Mediapartner, Eskilstuna Jobbnummer
9733574