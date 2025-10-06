Account Manager/Chef Spanska
2025-10-06
Plaza söker försäljningschef för våra spansktalande kunder Du ska dokumenterad erfarenhet av försäljning av media. (Obs: Just nu vid många ansökningar måste du ha säljerfarenhet)
Vi erbjuder nu en fantastisk möjlighet för att erhålla hög lön få jobba med, skapa relationer och fantastiska samarbeten med några av de mest kända varumärkena inom inredning, design, mode, mat och livsstil. Dessa varumärken har spansktalande marknadschefer som inte pratar engelska.
Vi söker dig som är duktig på försäljning och är bevisat stark på att bygga relationer med andra. Du har ett stort intresse inom något eller några av branscherna våra magasin täcker.
Du har en stark egen motor. Du får saker gjort, utan att någon behöver säga till dig vad du skall göra.
Du har en hög motivation och ett starkt driv. Du är helt enkelt en person med mycket positiv energi. Det är mycket meriterande med säljerfarenhet inom media.
Du älskar att göra affärer och föra dialog med kunder per telefon och i möten och jobbar både effektivt och strukturerat med att hantera deadlines.
Du har en förmåga att tänka kreativt, hitta nya annonslösningar, optimera affären samt se kundnyttan i olika lösningar.
Vi sitter i ett fantastiskt kontorshotell med all inclusive service i Frösundavik och utsikt över Hagaparken och Brunnsviken. Här får du tillgång till fullt utrustat gym med träningspass, bastu, cykelgarage i världsklass, omklädningsrum, tvättstuga, kanoter och SUP-brädor till utlån samt restaurang och café. Perfekt för dig som bor i Solna med omnejd. Läs mer om huset på www.gate01.se.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Du kan sälja.
Du är duktig på att kommunicera i tal och i skrift och inte det minsta rädd att sälja över telefon såväl som i möten.
Du har helst jobbat med uppsökande försäljning tidigare (dvs inte jobbat som säljare i butik eller liknande). Om du jobbat med annan försäljning tidigare skall du ha insikt i hur annonsförsäljning fungerar att det är du som måste ringa kunden och berätta om vår produkt.
Vi söker säljare som vill vidareutveckla Plaza Publishing Groups affärer, såväl i tryckta media som på web och via digitala media och events samt göra djupare samarbeten och hitta nya kunder. Du är självfallet motiverad att starta och landa affärer. Kraven på dig kommer att vara höga men så blir även ersättningen vid goda resultat. Det är mycket meriterande med erfarenhet av att samarbeta med mediebyråer.
Du kommer att jobba i ett härligt gäng med högkvalitativa titlar.
Vi erbjuder en mycket utvecklande och stimulerande arbetsmiljö med positiva, kreativa och spännande kollegor. Du får alla verktyg som krävs för att lyckas och vi ger dig massor av positivt stöd och vidareutbildning längst vägen. Vi har säljtävlingar, roliga AW:s, säljgruppresor och annat roligt för att få dig att trivas bättre än på något annat jobb. Kort och gott satsar vi massor på vår personal. Du får både en bra fast lön och en rörlig del med en mållön på minst 40 000 kr/ månad inom 4-5 månader,
Tjänsterna tillsätts löpande så kontakta oss redan idag! Vi är mycket nyfikna på dig! För mer information, kontakta Patrik på kontaktuppgifterna nedan.
Plaza Publishing Group AB/FWT Publishing AB är två tidningsförlag under samma paraply. Vi ger ut 12 magasin inom allt ifrån:
• inredning, arkitektur och design. (Plaza Interiör, Plaza Deco, )
• skönhet och mode. (Plaza Kvinna), mode (Plaza Magazine, Plaza Uomo & Plaza Kvinna) mat (Gourmet) och livsstil (Plaza Magazine )
Se alla våra titlar på www.plaza.se
och skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: pa@plaza.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Försäljningschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plaza Publishing Group AB
(org.nr 556260-6813)
Scheelagatan 19 (visa karta
)
112 28 STOCKHOLM Kontakt
Patrik Asp pa@plaza.se 0709519890, 0709519890 Jobbnummer
9543276