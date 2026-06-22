Account Manager
BidWise Consulting AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-22
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Account Manager till fast växande marknadsföringsbyrå
BidWise Consulting rekryterar för en konfidentiell kund.
Vår kund är en snabbväxande digital marknadsföringsbyrå i Stockholm som hjälper företag att växa genom datadriven marknadsföring. Bolaget har vuxit snabbt de senaste åren, omsätter över 12 miljoner kronor och sitter idag i moderna lokaler högt upp i DN-skrapan i centrala Stockholm.
Nu söker vi en Account Manager som vill arbeta i en prestationsdriven miljö där eget ansvar, affärsfokus och utvecklingsmöjligheter står i centrum.
Om rollen
Som Account Manager ansvarar du för hela försäljningsprocessen – från prospektering och första kontakt till kundmöte, offert och avslut.
Du kommer aktivt att bearbeta nya företagskunder och bygga långsiktiga relationer med beslutsfattare. Rollen passar dig som trivs med ett högt tempo, tydliga mål och möjligheten att påverka din egen inkomst.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för hela säljprocessen från första kontakt till affär
• Identifiera och kontakta nya potentiella företagskunder
• Boka och genomföra kundmöten
• Arbeta strukturerat med prospektering och uppföljning
• Bygga långsiktiga kundrelationer
• Arbeta mot tydliga försäljningsmål och KPI
Vi söker dig som
• Har minst två års erfarenhet av försäljning med dokumenterat goda resultat
• Har erfarenhet av uppsökande försäljning och kalla samtal
• Trivs med nykundsbearbetning
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Är van att arbeta målstyrt och ta eget ansvar
Meriterande
• Erfarenhet av B2B-försäljning
• Erfarenhet från digital marknadsföring, media eller SaaS
• Bakgrund inom idrott eller andra prestationsorienterade miljöerDina personliga egenskaper
• Driven och resultatorienterad
• Tävlingsinriktad
• Självständig
• Relationsskapande
• Ambitiös med vilja att utvecklas
Lön och förmåner
• Fast grundlön: 20 000–30 000 kr/månad beroende på erfarenhet
• Provision utan tak
• Mållön: 60 000 kr/månad eller mer
• Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
• Säljutbildning och löpande coachning
• Moderna lokaler i DN-skrapan i Stockholm
• Tydliga karriärmöjligheter i takt med bolagets tillväxt
• Företagsresor, tävlingar och interna utbildningar
Omfattning och placering
Heltid
Placering: StockholmSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: jobb@bid-wise.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Account Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BidWise Consulting AB
(org.nr 559578-9016)
Skeppsbron 1 (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
9972933