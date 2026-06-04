Account Manager
Karriärguiden Group Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Brinner du för att bygga starka kundrelationer och hjälpa företag att hitta rätt kompetens? Vi söker nu en affärsdriven Account Manager som vill ta en nyckelroll i vår tillväxtresa inom jobbannonsering.
Om rollen
Som Account Manager hos oss agerar du strategisk partner till företag som behöver stärka sin rekrytering och sitt arbetsgivarvarumärke. Du äger hela affären – från att identifiera nya potentiella kunder till att agera rådgivare, stänga affären och bygga långsiktiga samarbeten. Våra plattformar är specialiserade jobbsajter som hjälper kunderna att nå exakt rätt kandidater.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Bygga och förvalta din egen kundportfölj (nykundsbearbetning och merförsäljning).
Agera rådgivare och skräddarsy kampanjlösningar och annonspaket.
Driva hela säljprocessen via telefon, digitala möten och mail.
Följa upp resultat med kund för att säkerställa långsiktiga och återkommande affärer.
Ansvara för din egen budget och dina resultatmål.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning inom rekrytering/platsannonser med goda resultat.
Är en fena på att bygga förtroende och nätverka.
Trivs med ett stort eget ansvar och arbetar strukturerat med din pipeline.
Har en stark affärsförståelse och förmåga att prata med beslutsfattare på olika nivåer.
Vi erbjuder:
Ett fritt och ansvarsfullt arbete med marknadens starkaste nischade jobbsajter.
En generös, provisionsbaserad lönemodell utan tak där dina framgångar lönar sig stort.
En stöttande och sammansvetsad kultur med korta beslutsvägar.
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.Så ansöker du
Skicka in din ansökan idag och berätta hur du kan hjälpa våra kunder att växa. Urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: niklas.eriksson@kggroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
Sandhamnsgatan 63 C (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Jobbnummer
9947107