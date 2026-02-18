Account Manager
2026-02-18
Account Manager inom Digital Marknadsföring
För dig som vill sälja, vinna och växa - på riktigt
Är du målmedveten, tävlingsinriktad och redo att ta nästa steg i din säljkarriär? Vill du arbeta i ett snabbt växande bolag där prestation belönas, utveckling är en självklarhet och där du har full kontroll över både din karriär och din lön?
Då kan det här vara din nästa utmaning.
Vi söker nu en Account Manager som vill vara med och driva tillväxt för små och medelstora företag genom datadriven digital marknadsföring. Rollen passar dig som gillar högt tempo, tydliga mål och att ta ansvar - och som motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Om rollen
Som Account Manager hos oss har du helhetsansvar för hela säljprocessen. Du äger dina affärer från första kontakt till stängd affär och vidare till långsiktiga kundrelationer.
Du kommer att:
• Driva hela säljcykeln - prospektering, första kontakt, möten, offert och signering
• Sälja digitala marknadsföringstjänster (SEO, SEM, Paid Social m.m.) till små och medelstora företag
• Identifiera nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer
• Arbeta strukturerat mot tydliga mål och KPI:er
• Bygga och förvalta din egen kundportfölj
• Vara en del av ett engagerat, prestationsdrivet säljteam med höga ambitioner
Det här är en roll för dig som vill påverka, utvecklas och vinna affärer - i en miljö där tempo, ansvar och laganda står i centrum.
Vem vi söker
Vi letar inte efter den "perfekta profilen" på pappret - vi letar efter rätt inställning.
Du är hungrig, driven och gillar att arbeta mot tydliga mål. Erfarenhet är meriterande, men viljan att lyckas är avgörande.
Vi tror att du:
• Har minst 1-2 års erfarenhet av försäljning (B2B eller B2C)
• Har arbetat med outbound/proaktiv försäljning
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Är självgående, social och resultatinriktad
• Trivs i ett högt tempo och i en prestationsmiljö
Bakgrund från prestationsmiljöer som idrott, tävling eller andra målorienterade sammanhang ses som ett stort plus.
Erfarenhet från exempelvis Eniro, Hitta.se eller liknande verksamheter är meriterande - men inget krav.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett ambitiöst och snabbväxande bolag inom digital marknadsföring, med stark performance-kultur och tydliga utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder bland annat:
• Månadslön 30 000 kr + attraktiv provisionsmodell utan tak
• Möjlighet till hög lön baserad på prestation
• Tydliga karriärvägar och chans att växa snabbt internt
• Kontinuerlig säljutbildning, coachning och utvecklingsprogram
• Modernt kontor i centrala Stockholm
• Stark teamkultur med tävlingar, aktiviteter och resor
• Friskvårdsbidrag och andra förmåner
• Stort eget ansvar i ett bolag med entreprenörsanda och tillväxtfokus
Här belönas prestation, ambition och vilja att bli bättre.
Teamet & kulturen
Du kommer att arbeta i ett team som:
• Är datadrivet och resultatinriktat
• Har tydliga mål, KPI:er och en stark performance-kultur
• Brinner för digital marknadsföring och affärer
• Värdesätter transparens, ansvar och laganda
• Firar både stora och små segrar - tillsammans
Vi jobbar hårt, utvecklas snabbt och har kul på vägen.
Praktisk information
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Mån-tors: 08.00-17.00 Fre: 08.00-16.00
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Centrala Stockholm
Redo att ta nästa steg i din säljkarriär?
