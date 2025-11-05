Account Manager
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Säljare till Vobbiz - fast lön och provision
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär inom telekom?
Vobbiz växer och söker nu drivna säljare som vill vara med och bygga framtidens operatör - och samtidigt skapa en stabil och attraktiv inkomst.
Om rollen
Som säljare hos Vobbiz arbetar du med att hjälpa företag att välja smarta kommunikationslösningar. Du säljer både våra mobila tjänster för företag och våra flertjänster som ger kunden en komplett och effektiv lösning. Det innebär stora möjligheter till merförsäljning och en bra intjäning.
Arbetet sker både via telefon och genom kundmöten, och du blir en viktig del av vårt växande säljteam. Du kommer att arbeta nära ledningen och ha möjlighet att påverka hur vi utvecklar vår säljorganisation framåt.
Vi erbjuder
Fast grundlön - trygghet från första dagen
Generös provisionsmodell - belöning för goda resultat
Möjlighet till karriärutveckling i ett växande bolag
En modern och framåtlutad arbetsplats med korta beslutsvägar och högt i tak
Vi söker dig som
Har erfarenhet inom telekom, till exempel mobiltelefoni, växellösningar eller annan B2B-försäljning
Har god vana av att sälja via telefon och trivs i en kommunikativ roll
Är målmedveten, ansvarstagande och gillar att skapa resultat
Vill utvecklas tillsammans med företaget och bidra till vår gemensamma framgång
Om Vobbiz
Vobbiz är en modern svensk operatör som erbjuder företag enkla och schyssta kommunikationslösningar. Vi kombinerar personlig service med flexibla digitala verktyg - alltid med fokus på kundens behov.
Publicering sdatum2025-11-05
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
Välkommen till Vobbiz - tillsammans bygger vi framtidens operatör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
Cecilia Spaanheden cecilia@vobbiz.se 0735266580
