Account Manager

Vobbiz AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-11-05


Säljare till Vobbiz - fast lön och provision

Vill du ta nästa steg i din säljkarriär inom telekom?
Vobbiz växer och söker nu drivna säljare som vill vara med och bygga framtidens operatör - och samtidigt skapa en stabil och attraktiv inkomst.

Om rollen

Som säljare hos Vobbiz arbetar du med att hjälpa företag att välja smarta kommunikationslösningar. Du säljer både våra mobila tjänster för företag och våra flertjänster som ger kunden en komplett och effektiv lösning. Det innebär stora möjligheter till merförsäljning och en bra intjäning.

Arbetet sker både via telefon och genom kundmöten, och du blir en viktig del av vårt växande säljteam. Du kommer att arbeta nära ledningen och ha möjlighet att påverka hur vi utvecklar vår säljorganisation framåt.

Vi erbjuder

Fast grundlön - trygghet från första dagen

Generös provisionsmodell - belöning för goda resultat

Möjlighet till karriärutveckling i ett växande bolag

En modern och framåtlutad arbetsplats med korta beslutsvägar och högt i tak

Vi söker dig som

Har erfarenhet inom telekom, till exempel mobiltelefoni, växellösningar eller annan B2B-försäljning

Har god vana av att sälja via telefon och trivs i en kommunikativ roll

Är målmedveten, ansvarstagande och gillar att skapa resultat

Vill utvecklas tillsammans med företaget och bidra till vår gemensamma framgång

Om Vobbiz

Vobbiz är en modern svensk operatör som erbjuder företag enkla och schyssta kommunikationslösningar. Vi kombinerar personlig service med flexibla digitala verktyg - alltid med fokus på kundens behov.
Läs mer på www.vobbiz.se

2025-11-05

Så ansöker du
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
Välkommen till Vobbiz - tillsammans bygger vi framtidens operatör.

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ansokan@vobbiz.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vobbiz AB (org.nr 556466-4331)
Gamla Almedalsvägen 4 (visa karta)
412 63  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Cecilia Spaanheden
cecilia@vobbiz.se
0735266580

Jobbnummer
9589637

