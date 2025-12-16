Account Manager - International Till Sun-Flex
Onepartnergroup Väst AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-12-16
SUN-FLEX söker nu en driven och välorganiserad Account Manager - International som får en nyckelroll i vår fortsatta expansion på den europeiska marknaden. Vi erbjuder ett varierat och fritt arbete i ett företag som ligger i framkant inom sin bransch. Kanske är det dig vi söker?
SUN-FLEX är ett väletablerat och kundfokuserat företag med huvudkontor i Sverige. Vi utvecklar och levererar kvalitativa lösningar för den moderna kontorsarbetsplatsen till en internationell marknad och arbetar nära våra kunder för att skapa långsiktiga och hållbara affärsrelationer. Med hög kompetens, strukturerade arbetssätt och ett tydligt affärsfokus strävar vi efter ständig utveckling och tillväxt.
Om rollen
I rollen som Account Manager - International, med fokus på europeiska marknaden, får du en viktig uppgift i att stärka och utveckla vår internationella försäljningsverksamhet. Du kommer att stödja och utveckla våra befintliga internationella kundrelationer samtidigt som du aktivt bidrar till nya affärsmöjligheter utanför Sverige. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill växa till en bredare internationell tjänst över tid.
Huvudsakliga ansvarområden:
• Hantera och stödja alla aspekter av den dagliga verksamheten med befintliga internationella kunder
• Koordinera order, logistik, dokumentation och exportadministration
• Identifiera och utveckla nya kunder och marknader utanför Sverige
• Nära samarbete med kollegor för att säkerställa smidiga processer
• Stödja våra internationella kunder med marknadsinsikter, uppföljningar och kundkommunikation
• Delta i internationella mässor och kundbesök (enskilda resor krävs)
Vi söker dig som:
• Minst kandidatexamen i företagsekonomi, ekonomi och/eller finans
• Flytande svenska och engelska (tal och skrift)
• Ytterligare språk som tyska, nederländska, franska är meriterande
• Stark administrativ och organisatorisk förmåga
• Proaktiv, strukturerad och kapabel att driva processer framåt
• Bekväm med att arbeta i en dynamisk, internationell miljö
Du är nyfiken, kreativ och initiativtagande med ett starkt intresse för internationell försäljning och relationsbyggande. Du trivs i en roll där du arbetar nära återförsäljare och har en löpande dialog med kunder för att skapa engagemang och affärsvärde. Med struktur och uthållighet tar du dig an affärsprocesser. Du bidrar med ett öppet perspektiv och nya idéer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att välkomna en ny kollega som kan bidra till gemenskapen i vårt team.Publiceringsdatum2025-12-16Övrig information
Tillsättning: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetsplats: Logistikvägen 6, 438 70 Landvetter
Vi erbjuder:
• En central roll i vår internationella expansion
• Möjlighet att växa, utvecklas och ta på sig mer ansvar med rätt inställning
• En stödjande och professionell teammiljö
• En stabil position på vårt huvudkontor med en internationell kundbas
• Om du är motiverad, noggrann och ivrig att bygga en karriär inom internationell affärsverksamhet, vill vi gärna höra från dig.
Vill du vara med och bygga framtiden med oss?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att träffa dig och välkomna en ny kollega till oss på SUN-FLEX.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar SUN-FLEX med OnePartnerGroup. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup.se
I denna rekrytering samarbetar SUN-FLEX med OnePartnerGroup. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
