AC-ekonom
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som AC-ekonom
Svevia söker nu en engagerad AC-ekonom till vår division Industri, avdelning Utläggning Norra med placering i Västerås eller Örebro.
Som AC-ekonom har du en central roll i att stötta arbetschefer och platschefer gällande projektuppföljning och övrig ekonomisk styrning. Du ansvarar för uppföljning, analys och rapportering inom AC-området och är en nyckelperson i att säkerställa att ekonomiarbetet håller hög kvalitet och följer uppsatta tidplaner. Du ingår i AC-områdets ledningsgrupp och arbetar nära avdelningscontroller och övriga AC-ekonomer på Svevia. Tillsammans skapar ni struktur och förståelse för hur det operativa hänger ihop med det finansiella.
Du rapporterar till Chefscontroller och tjänsten är placerad på vårt kontor i Västerås eller Örebro.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Löpande ekonomiarbete såsom bokslut, månadsrapportering, prognoser och projektcontrolling.
Administrera upplägg och avslut av projekt
Stödja och coacha chefer i ekonomiska frågor.
Utbilda i ekonomiska processer och verktyg.
Delta aktivt i ledningsgruppsarbete inom ditt AC-område.
Samarbeta tätt med administratörer inom AC-området, andra AC-ekonomer samt avdelningscontroller
Bidra till utveckling av ekonomistyrningen inom ditt AC-område
Vem är du? Du är en person som trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att skapa goda relationer och bygga nätverk inom organisationen. Du har ett problemlösande förhållningssätt och ser möjligheter snarare än hinder. Med din strukturerade och planerade arbetsstil säkerställer du att leveranser håller hög kvalitet och sker i tid. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har en naturlig förmåga att få andra att förstå ekonomiska samband. Rollen kräver att du är trygg i att driva ditt arbete framåt, men också att du aktivt söker samverkan med andra för att nå gemensamma mål. Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
1-5 års arbetslivserfarenhet i liknande roll
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vana att arbeta digitalt och med moderna digitala verktyg
Goda kunskaper i Microsoft Excel och PowerPoint
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen eller tillverkningsindustrin
Arbetat med successiv vinstavräkning/projektredovisning
Tidigare erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra skickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 2025-11-18. Urval görs löpande
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Anna Beltrami, Talent Acquisition Business Partner anna.beltrami@svevia.se
