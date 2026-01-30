ABW-koordinator
2026-01-30
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Bli en del av vårt team och skapa upplevelser som gör skillnad!
Hos oss på Sodexo strävar vi efter att leverera högsta kvalitet inom våra tjänster och produkter. Vi värdesätter hållbarhet, mångfald och en arbetsmiljö där innovation frodas. Vi söker nu en passionerad och serviceinriktad ABW-koordinator med ansvar för städrobotar i våra aktivitetsbaserade arbetsmiljöer. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av något större?
Om rollen
Som ABW-koordinator är du en synlig och viktig del av vår serviceorganisation genom att skapa en friktionsfri vardag för användarna. Du fångar upp behov och skapar en smidig vardag för våra kunder genom att ge support i ABW-ytorna, hantera konferensservice och bidra till en trivsam arbetsmiljö. Rollen innefattar även tekniskt ansvar för våra städrobotar - en spännande del av vårt hållbarhets- och innovationsarbete.
Dina ansvarsområden inkluderar
• ABW-närvaro och service: vara dagligen synlig i kontorsytorna, proaktivt fånga upp behov och ge support som skapar en smidig vardag.
• Samordning av FM-funktioner: koordinera insatser mellan städ, reception, enklare teknikstöd och övriga servicefunktioner vid behov.
• Enklare tekniska frågor: bistå på plats med grundläggande support och vägledning till användare vid mindre ärenden.
• Felsökning och ärendehantering.
• Konferensrums service ex. tekniksupport, påfyllning av kontorsmaterial, iordningställande/möblering av konferensrum etc.
• Dagliga kontroller av städrobotar: säkerställa att robotarna är på plats, inte har fastnat och har återvänt till sina dockningsstationer.
• Vid behov, akut lokalvård eller pentryservice.
Vi söker dig som
• Är kommunikativ och har ett starkt servicefokus; du gillar att arbeta nära användare/kunder i öppna ABW-miljö
• Har tekniskt intresse med erfarenhet av felsökning och enklare reparationer.
• Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med varierade arbetsuppgifter i högt tempo.
• Har god dator- och appvana och arbetar tryggt i digitala verktyg.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
• Kunskap om ABW-konceptet och FM-tjänster
• Tekniska kunskaper.
Vad vi erbjuder
Ett spännande arbete i toppmoderna lokaler med innovativ teknik och tydligt hållbarhetsfokus. Du blir del av ett team som värdesätter samarbete, utveckling och arbetsglädje.
Tjänsten är heltid, måndag-fredag kl. 07:00-16:00. 6 månaders provanställning tillämpas.
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort motivering. Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
För denna roll genomförs en utökad bakgrundskontroll på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om samtycke innan kontrollen påbörjas.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
