40-årig man i Alvik söker personlig assistent
Ramp Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramp Personlig Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Tyresö
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Hej där,
Känner du att du är en person med ett stort hjärta, har lätt till skratt och vill hjälpa andra?
Är du en kvinna eller man är oviktigt, det är dina personliga egenskaper som är viktiga för mig.
Jag önskar att du
• har hög arbetsmoral
• är lyhörd
• är stabil som person
• är frisk och har bra fysik
• har goda språkkunskaper i svenska och/eller engelska.
Erfarenhet eller utbildning är meriterande men absolut inget krav
Vem är jag?
• Jag är en 40 årig man som är bosatt i Alvik, Bromma.
• Jag har en ryggmärgsskada och är i nuläget sängliggande, så allt arbete sker för närvarande i hemmet.
• Jag är en snäll person som kämpar i en inte helt okomplicerad vardag för att få ha ett så normalt liv som möjligt. Det är inte alltid lätt men med rätt person som assistent blir mitt liv och vardag så mycket lättare.
• Just nu spenderar jag största delen av min tid med att titta på film/serier, lyssna på musik och umgås med familj och vänner så gått det går under nuvarande omständigheter. Jag spenderar också mycket tid med min flickvän.
• Jag är en stor djurvän och mina största intressen är musik fotografering, grafisk design och MMA.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: arbeta@ramp.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "138". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ramp Personlig Assistans AB
(org.nr 556685-6737), http://www.ramp.nu
Löjtnantsgatan 17 (visa karta
)
115 50 STOCKHOLM Jobbnummer
9474787