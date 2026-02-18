4 undersköterskor till Hemtjänsten Västra
2026-02-18
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
, Norrköping
, Valdemarsvik
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Hos oss i hemtjänsten Västra, enhet 5 i Söderköpings kommun, får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till trygghet och kvalitet i kundens vardag. Arbetet präglas av högt tempo och varierande arbetsbelastning, vilket ställer krav på flexibilitet och ansvarstagande, men samtidigt ger ett omväxlande arbete med möjlighet att göra verklig skillnad.
Hemtjänsten i Söderköpings kommun är en växande verksamhet, där hemtjänsten Västra är ett område med fortsatt förväntad tillväxt.
Du arbetar i ett fast arbetslag med nära samarbete med kollegor, samordnare, planerare och andra professioner. Arbetet innebär både självständighet i mötet med kund och gemensamt ansvar för planering och uppföljning.
Vi erbjuder strukturerad introduktion, kontinuerligt stöd från kollegor och arbetsledning samt möjlighet till kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas, vilket ger möjlighet till delaktighet och att påverka arbetssätt och verksamhetens fortsatta utveckling. Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor för att ge våra kunder en trygg och meningsfull vardag. Du möter och stödjer personer med olika behov och bidrar till att skapa kontinuitet, delaktighet och livskvalitet i deras hem. Det kan exempelvis vara att hjälpa kunder med personlig omvårdnad såsom hygien, på- och avklädning samt måltider.
I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera enligt gällande lagstiftning i verksamhetssystemet Lifecare. Tjänsten innefattar även läkemedelshantering genom delegering från legitimerad personal.
På enhet 5 är arbetet förlagt i landsbygdsmiljö, vilket innebär dagliga resor mellan kunder inom ett större geografiskt område.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett flexibelt förhållningssätt och god förmåga att arbeta självständigt samt ta eget ansvar i det dagliga arbetet.
Följande ser vi som krav:
• Undersköterskeutbildning och gärna erfarenhet inom hemtjänst.
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• Dator- och mobiltelefonvana.
• B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Antal tjänster: 4
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast
Ansök senast: 4 mars 2026
Utdrag ur belastningsregistret efterfrågas innan anställning erbjuds.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning.
Enhetschef
Isma (Ismeta) Muminovic ismeta.muminovic@soderkoping.se 0121-232 96
