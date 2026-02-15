3D-visualiserare inom Automotive
2026-02-15
Dina arbetsuppgifter
Randstad Digital söker just nu en 3D-visualiserare inom Automotive för ett konsultuppdrag hos en global ledare inom premium-elmobilitet och fordons-FoU.
I den här rollen blir du en del av ett högpresterande team inom konstnärlig visualisering för att möta den ökande efterfrågan på högkvalitativt innehåll för världsledande fordonsvarumärken. Du kommer att spela en avgörande roll i att överbrygga gapet mellan teknisk data och visuellt berättande genom att skapa fotorealistiska bilder för både designrecensioner och marknadsföringsmaterial. Detta är en unik möjlighet att arbeta i framkanten av elbilsrevolutionen och säkerställa att banbrytande fordonsdesign presenteras med högsta möjliga estetiska och tekniska precision.
Ansvarsområden
Vi söker en tekniskt lagd kreatör som trivs i en strukturerad men snabbrörlig miljö. Den ideala kandidaten är en proaktiv problemlösare med ett skarpt öga för detaljer och en passion för att ständigt förbättra arbetsflöden inom visualisering.
För att lyckas i rollen måste du ha:
Minst 5-10 års relevant erfarenhet av CGI-produktion inom fordonsindustrin.
Mycket goda kunskaper i Autodesk 3ds Max, V-Ray och Adobe Photoshop.
Stark kompetens inom Vred samt Davinci Resolve/Fusion.
Dokumenterad erfarenhet av att producera fotorealistisk CGI av hög kvalitet för design- eller marknadsföringsändamål.
God förståelse för dataflöden (end-to-end) och samarbetet mellan design, teknik och visualisering.
Förmåga att arbeta effektivt i projektbaserade miljöer med korta deadlines och parallella leveranser.
Vi blir särskilt imponerade om du även har:
Erfarenhet av CAD- och asset-förberedelser specifikt för visualisering.
Kunskap om eller erfarenhet av Teamcenter (Viewer) och CATIA.
Ett stort intresse för att lära dig nya verktyg och utveckla digitala pipelines.
Erfarenhet av att felsöka datakvalitet och säkerställa att assets är redo för produktion.
Ansvarsområden
Producera fotorealistiskt CGI-innehåll i världsklass för designrecensioner och globalt marknadsföringsmaterial.
Ansvara för teknisk CAD- och asset-preparering för att säkerställa att datastruktur och kvalitet möter produktionskrav.
Genomföra pre-production för visualisering genom att hantera inkommande data och förbereda assets för ett effektivt CGI-arbetsflöde.
Samarbeta nära flera intressenter för att säkerställa att det visuella resultatet ligger i linje med tekniska och designmässiga krav.
Identifiera flaskhalsar i arbetsflödet proaktivt och föreslå tekniska lösningar för att öka teamets effektivitet.
Upprätthålla hög leveransprecision och kvalitet även under tidspress i parallella projekt.
Vad vi erbjuder
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag där du blir en nyckelspelare i en dynamisk miljö. Vi erbjuder en unik möjlighet att arbeta med banbrytande teknik hos ett globalt företag. Du blir en del av ett europeiskt FoU-center som formar framtidens hållbara mobilitet.Så ansöker du
Låter detta som du? Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag.Kvalifikationer
