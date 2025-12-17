2. Cyberförsvarsförbandet söker förrådsman
Försvarsmakten / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2025-12-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa.
På 2. Cyberförsvarsförbandet ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens uvecklingsresa. Cyberförsvaret utgör en integrerad del av det militära försvar som ska kunna möta ett väpnat angrepp. För att kunna möta de mest kvalificerade antagonisterna är det nödvändigt att cyberförsvarets materiel och metoder befinner sig i teknikens och forskningens framkant.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som förrådsman vid 2. Cyberförsvarsförbandet ingår du i förbandets logistikgrupp och kommer att ansvara för förbandets mottagning, lagerhållning och materielunderhåll. Du ansvarar för inventering och redovisning av förbandets materiel. Som förrådsman utgör du en viktig del i en grupp som svarar för logistikförsörjningen av ett växande förband. Vi ser även att du är med och utvecklar både arbetslaget och verksamheten. Du behöver vara beredd på ett varierande arbetstempo eftersom snabba förändringar ofta kan ske. Logistikgruppen har tät sammanhållning med andra funktioner inom förbandet och stödjer dem i sina olika verksamheter. Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete i logistikmiljö som gods/lager/förråd
• Godkänd gymnasieutbildning
• B-körkort för manuell växellåda
• God vana att arbeta i digital datormiljö inklusive Officepaketet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
• Giltigt förarbevis för *C*CE*Hjullastare
• Truckkort
• Innehar ADR
• Tidigare erfarenheter av Försvarsmaktens verksamhet, materiel och materielprocesser
• Tidigare erfarenheter av IATA, AFMAN, IMDG
• Genomfört värnplikt eller motsvarande Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som person har ett högt säkerhetsmedvetande, är strukturerad och ansvarstagande. Du vågar ta egna initiativ, är prestigelös och har en god samarbetsförmåga. Du gillar varierande arbetsdagar och är flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Tunga lyft kan förekomma i tjänsten.
Vad erbjuder vi dig
Ett viktigt och stimulerande arbete där du bidrar till Sveriges säkerhet. Möjlighet att arbeta i en miljö som är i absoluta framkanten.
Inom Försvarsmaktens cyberförsvar erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan vidareutvecklas i din roll och få de
förutsättningarna som krävs för att du ska lyckas med ditt uppdrag.
En arbetsplats som präglas av stark gemenskap och en stor fokus på balans mellan arbete och privatliv.
Möjlighet att träna upp till 3 timmar i veckan under arbetstid.
Övriga krav
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos 2.Cyberförsvarsförbandet för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber
dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid förbandet som omfattas av sekretess. För anställning vid
Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tjänsten har
kombattantstatus vilket innebär att du skall kunna hantera och bruka vapen. Denna utbildning får du hos oss.
En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Urvalsprocessen kommer att kompletteras med
arbetspsykologiska tester.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom
Försvarsmakten
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på: 2.cff-rekrytering@mil.se
Välkommen in med din ansökan senast 7 januari. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver på
vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Ansökan skickas till: 2.cff-rekrytering@mil.se
, ange referens 2603 på din ansökan.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9650872