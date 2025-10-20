1st line Supporttekniker
2025-10-20
Vill du kickstarta din IT-karriär i en miljö där service, samarbete och problemlösning står i fokus? Vi söker nu en junior supporttekniker till ett konsultuppdrag i Linköping. Här blir du en del av ett engagerat 1st line-team som stöttar användare i deras dagliga IT-utmaningar och säkerställer att verksamheten fungerar smidigt.
Om rollen Som 1st line Supporttekniker arbetar du i ett team där fokus ligger på att ge förstklassig service till användarna. Du hanterar inkommande ärenden via telefon, chatt och mejl - allt från frågor och beställningar till enklare felsökning. Arbetet sker i ärendehanteringssystemet TopDesk, där du också dokumenterar och följer upp dina ärenden.
Du samarbetar tätt med kollegor inom IT-support och andra enheter, och får tillgång till en omfattande kunskapsdatabas som hjälper dig att lösa problem effektivt och professionellt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Service och användarstöd via telefon, chatt och mejl
Registrera, dokumentera och följa upp ärenden i TopDesk
Felsökning och hantering av användarnära IT-tjänster
Samarbete med kollegor inom 1st och 2nd line
Vi söker dig som Har ett genuint intresse för IT och service
Är lugn, lyhörd och tillmötesgående
Tycker om att hjälpa andra och att hitta lösningar
Har god samarbetsförmåga och trivs i team
Kommunicerar tydligt på svenska i både tal och skrift
Har en pedagogisk förmåga att förklara teknik på ett enkelt sätt
Tar ansvar för ditt arbete och driver det självständigt framåt
Övrigt
Språk: Svenska Plats: Linköping Uppdragets längd: 2026-01-08 - 2026-07-08 Möjlighet till förlängning (1+1 år)
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
