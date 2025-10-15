1:e socialsekreterare
2025-10-15
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Mottagning och utredningsenheterna på Barn och familj väljer att förstärka sin verksamhet. Vi söker därför en 1:e socialsekreterare till mottagningsenheten och tre 1:e socialsekreterare till de tre utredningsenheterna.
Som 1:e socialsekreterare för mottagningsenheten ger du stöd och arbetsledning främst gällande skydds- och förhandsbedömningar. För utredningsenheterna ger du stöd och arbetsledning vid planering av utredningar och verkställande av insatser.
Som 1:e socialsekreterare har du huvudansvaret för behandlingskonferens en gång i veckan. Du arbetar tillsammans med enhetschefen med kvalitets- och utvecklingsfrågor med strävan att värna ett gott arbetsklimat.Kvalifikationer
Vi söker erfarna, engagerade och handlingskraftiga socialsekreterare med mångårig erfarenhet av mottagningsarbete respektive utredningsarbete. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbetsleda. Samtliga 1:e socialsekreterare behöver ha god kunskap om BBIC och aktuell lagstiftning samt ha god vana av att hantera LVU-lagstiftningen. Det är meriterande om du har vana av att företräda en socialnämnd i förvaltnings- och kammarrätt. Som 1:e socialsekreterare för mottagningsenheten krävs god vana av att hantera skydds- och förhandsbedömningar.
Du trivs med att arbeta i team men kan arbeta självständigt. Som person är du strukturerad och har förmåga att hantera komplexa och svåra ärenden. Ibland kan arbetet växla snabbt vilket förutsätter att du har förmåga att anpassa dig efter nya situationer. Du uttrycker dig väl i såväl tal som skrift och har ett respektfullt bemötande till alla du möter.
Du har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning enligt nuvarande behörighetskrav.
Körkort B är ett krav. Vi kommer att ha löpande urval.
Tidsbegränsad anställning januari till december 2026 med goda möjligheter att anställningen övergår till en tillsvidareanställning.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Enhetschef
Thereze Lundborg thereze.lundborg@kalmar.se 010-352 21 49
