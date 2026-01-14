1-3 lärare
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Duved skolan har en fjällprofil och ligger i anslutning till härliga längdspår, en nyrenoverad idrottshall och fina skidbackar. Vårt fantastiska läge med fjällen runt hörnet erbjuder stora möjligheter att använda närområdet i undervisningen.
Vår skola har idag ca 560 elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi bygger en skola för framtiden och söker engagerad personal som vill vara med på den resan. Du blir en del av ett arbetslag och ni har stor frihet att påverka ert arbete utifrån gruppens behov och intresse.
Vi söker trygga lärare som vill arbeta kollegialt och utveckla skolan tillsammans med elever och kollegor i förskoleklass till årskurs tre. I ditt uppdrag som lärare ska du tillsammans med arbetslaget arbeta för kvalitén i det pedagogiska arbetet och delta i utvecklingsarbete tillsammans med övriga lärare. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation.
Som person arbetar du enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
