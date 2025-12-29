1.e Hovmästare med teamkänsla!
Trivs du som fisken i vattnet när du får jobba med människor och leda teamet till nya höjder? Vi är på jakt efter en ny Hovmästare som har den unika blandningen av fingertoppskänsla, ledarskap och fantastisk gästservice. Var med och lyft vår restaurang till nya nivåer!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Utbildning: Vi ser gärna att du har en relevant utbildning inom restaurang- och hotellbranschen, men den största skolan är ändå erfarenheten du har med dig.
Erfarenhet: Du bör ha minst 2 års erfarenhet som hovmästare eller liknande roll. Har du lett ett team förut? Perfekt! Har du varit med om stressiga situationer och gjort dem till en framgång? Ännu bättre!
Kunskap: Du behöver ha koll på allt från bordsplacering och serviceprotokoll till vinlistor och matallergier. Ju mer du vet, desto bättre blir det för oss alla. Men oroa dig inte - vi hjälper dig vidareutveckla både dina kunskaper och färdigheter.
Dina ansvarsområden
• Ansvara för den dagliga driften och se till att allt flyter på smidigt
• Leda och motivera vårt team av servitörer och servitriser
• Säkerställa att högsta servicenivå hålls, och våra gäster lämnar med ett leende
• Hantera gästklagomål och se till att eventuella problem löses snabbt och effektivt
• Samarbeta tätt med kökschefen
• Anordna och genomföra event, ibland kommer det att vara full fart och mycket skratt!
Vad vi erbjuder
• Roliga arbetsdagar där ingen dag är den andra lik
• En härlig arbetsmiljö med ett fantastiskt team som stöttar varandra
• Möjlighet till vidareutveckling och utbildningar
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Chansen att få jobba i skärgårdens bästa krog
Är du den vi söker?
Om du är en kommunikativ och öppen person med en passion för service och ledarskap - då kan det här vara rollen för dig! Vi vill att du tar med dig ditt engagemang, din humor och din ambition till vårt fantastiska team. Tillsammans skapar vi magi för våra gäster varje dag.
Ansök idag och bli en del av vårt äventyr! Vi ser fram emot att höra från dig och lära känna dig bättre! Ersättning
Löner på Grinda Wärdshus följer gällande kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grinda Wärdshus AB
(org.nr 556251-4272) Arbetsplats
Grinda Wärdshus Jobbnummer
9665039