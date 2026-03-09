Zanorth clinic

R.H Salong AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-03-09


Vi söker en erfaren behandlare inom estetiska injektioner till vår klinik.
Vår klinik söker en legitimerad sjuksköterska eller tandläkare som har erfarenhet av injektionsbehandlingar med Botox och fILLERS.
KRAV:
legitimerad sjuksköterska eller tandläkare
Dokumenterad utbildning inom estetiska injektioner.
Erfarenhet av behandlingar med Botox och Fillers.
Vi söker inte nybörjare.
Anställning:
Timanställning.
Möjlighet till fler arbetstimmar i framtiden.
Du ska vara professionell, noggrann, och ha ett trevligt bemötande mot kunder.
Vänligen skicka ditt CV till vår epostadress nedan, Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnumret nedan
E_post :nshtimanhussin@gmail.com
telefon:0793158900

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
mail och telefon
E-post: nshtimanhussin@gmail.com

Arbetsgivare
R.H Salong AB (org.nr 559415-8783)

Arbetsplats
R H Salong AB

Kontakt
Nshteman Hussein
nshtimanhussin@gmail.com
0793158900

Jobbnummer
9786243

