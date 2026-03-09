Zanorth clinic
Vi söker en erfaren behandlare inom estetiska injektioner till vår klinik.
Vår klinik söker en legitimerad sjuksköterska eller tandläkare som har erfarenhet av injektionsbehandlingar med Botox och fILLERS.
KRAV:
legitimerad sjuksköterska eller tandläkare
Dokumenterad utbildning inom estetiska injektioner.
Erfarenhet av behandlingar med Botox och Fillers.
Vi söker inte nybörjare.
Anställning:
Timanställning.
Möjlighet till fler arbetstimmar i framtiden.
Du ska vara professionell, noggrann, och ha ett trevligt bemötande mot kunder.
Vänligen skicka ditt CV till vår epostadress nedan, Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnumret nedan
E_post :nshtimanhussin@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
mail och telefon
E-post: nshtimanhussin@gmail.com Arbetsgivare R.H Salong AB
(org.nr 559415-8783) Arbetsplats
R H Salong AB Kontakt
Jobbnummer
9786243