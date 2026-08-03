Yrkesstolt lärare VVS isolering Vuxenutbildning
Astar AB Växjö / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Växjö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Växjö
2026-08-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astar AB Växjö i Växjö
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna – på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb – vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna – på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
1 oktober i höst öppnar vi portarna till vår nya VVS isoleringsmontörs-utbildning i Växjö på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi söker nu kollegor till vår arbetsplatslagledare som redan är på plats. Deltid eller heltidstjänster.
Våra värderingar
Yrkesstolthet – Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet – Vi ger aldrig upp – varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje – Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som lärare på Astar arbetar du både med praktisk och teoretisk undervisning inom VVS‐isolering. Med tydlig koppling till hur yrket utövas i isolerings‐ och installationsbranschen. Utbildningen riktar sig till vuxna deltagare inom arbetsmarknadsutbildning och har ett tydligt mål: att deltagarna ska bli anställningsbara VVS‐isolerare.
Detta innebär att du:
leder undervisningen utifrån Astarmodellen, där tydlig struktur, stegvis progression och kontrollerad förståelse skapar trygghet, kvalitet och yrkesutveckling för deltagarna.
planerar och genomför lärarledd undervisning som ger deltagarna de kunskaper, färdigheter och yrkesmässiga förhållningssätt som krävs för arbete som VVS‐isolerare.
varvar praktiska moment – såsom isolering av rör, kanaler och installationer, material‐ och metodkunskap, verktygs‐ och maskinanvändning, arbetsmiljö och säkerhet – med teoretiska genomgångar inom exempelvis yrkesteori, ritningsförståelse, materiallära, arbetsmiljöregler och branschkrav.
arbetar nära branschen för att säkerställa att utbildningens innehåll och nivå motsvarar aktuella kompetenskrav inom isoleringsområdet.
I uppdraget ingår även att aktivt anskaffa, matcha och följa upp APL‐platser tillsammans med APL samordnaren. Därför söker vi dig som har god kännedom om, och gärna nätverk inom, isolerings‐ och VVS‐branschen. Du samverkar tidigt med arbetslivet och stöttar deltagarna i deras väg mot arbete, vidare etablering och en tydlig yrkesidentitet som VVS‐isolerare.
Som lärare och anställd hos oss utgår du från Astars värdegrund – Yrkesstolthet, Envishet och Arbetsglädje. Det innebär att du tar fullt ansvar för ditt uppdrag, håller en hög professionell nivå i både undervisning och bemötande, och bidrar till ett strukturerat, engagerat och lösningsfokuserat arbetslag där deltagarens utveckling alltid står i centrum.
Vi söker dig som har:
minst 3 års relevant branscherfarenhet inom VVS/isolering och branschcertifikat eller kan ansöka om Branschcertifikat.
Eller dig som har
erfarenhet som lärare inom området sedan tidigare.
Meriterande:
att du redan ingått i ett VVS‐College‐sammanhang (t.ex. som lärare i VVS‐College‐utbildning).
1-2 tjänster på 50- 100% med start i okt eller senare om du har lång uppsägningstid.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Astar AB Växjö Jobbnummer
10020325