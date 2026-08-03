Verksamhetsledare för Elitidrottsvänligt lärosäte
Luleå tekniska universitet - Platsbanken / Organisationsutvecklarjobb / Luleå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Luleå
2026-08-03
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Vill du ha en roll där ditt arbete verkligen gör skillnad? Hos oss blir du en viktig del av en internationell kunskapsmiljö där du stöttar forskning och utbildning i framkant. Du får trygga villkor, generösa förmåner och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, samtidigt som du bidrar till något större.
Vill du vara med och utveckla en spännande miljö där elitidrott, högre utbildning, forskning och innovation möts?
Luleå tekniska universitet är ett av Sveriges elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) och erbjuder elitidrottande studenter möjlighet att kombinera akademiska studier med en fortsatt satsning på sin idrottskarriär. Universitetet har starka forsknings- och utvecklingsmiljöer inom idrottsteknologi, prestationsutveckling och idrottsmedicin.
Nu söker vi en utvecklingsinriktad person som vill bidra till att stärka universitetets arbete med dubbla karriärer och samtidigt utveckla kopplingen mellan elitidrott, utbildning och forskning.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Tjänsten kombinerar tre ansvarsområden:
verksamhetsledning och samordning för EVL,
tränaransvar inom längdskidåkning,
samt arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor i samverkan med LTU:s forskningsmiljöer.
Rollen innebär att du arbetar operativt nära elitidrottande studenter och deras vardag, samtidigt som du strategiskt bidrar till att utveckla LTU:s elitidrottsmiljö i bred samverkan med studenter, tränare, lärare, forskare, idrottsrörelsen, specialidrottsförbund, kommuner, region och externa partners.Dina arbetsuppgifter
EVL-KOORDINERING
Samordna och utveckla LTU:s arbete som Elitidrottsvänligt lärosäte.
Stödja elitidrottande studenter i att kombinera elitidrottssatsning och studier.
TRÄNING OCH PRESTATIONSUTVECKLING
Ansvara för planering, träning och uppföljning för elitsatsande studenter inom längdskidåkning.
Fungera som länk mellan elitidrottare, tränare, förbund och universitetets forskningsmiljöer.
FOU OCH EXTERN SAMVERKAN
Bidra till och delta i FoU-projekt inom idrott, prestation och teknologi.
Initiera och driva samverkansprojekt med externa aktörer.
Medverka i resursanskaffning, extern finansiering och strategiska partnerskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom relevant område, exempelvis idrottsvetenskap, teknologi, fysiologi, idrottsmedicin eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
dokumenterad erfarenhet av elitidrott eller prestationsutveckling, exempelvis som aktiv, tränare, ledare, forskare, utvecklingsansvarig eller motsvarande,
god förståelse för elitidrottares villkor och dubbla karriärer,
erfarenhet av att leda, samordna eller utveckla verksamhet,
god förmåga att bygga relationer och samverka med olika aktörer,
mycket god kommunikativ och organisatorisk förmåga,
god förmåga att arbeta självständigt och driva utvecklingsarbete från idé till genomförande.
För tjänsten är det viktigt att du kan röra dig mellan praktisk idrottsverksamhet och akademisk miljö. Du behöver förstå elitidrottens vardag och samtidigt se hur forskning, mätning, analys och innovation kan bidra till långsiktig prestationsutveckling.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av forskning och/eller utvecklingsarbete inom elitidrott,
erfarenhet av längdskidåkning på elit- eller utvecklingsnivå,
erfarenhet av tränaruppdrag inom längdskidåkning eller annan uthållighetsidrott,
erfarenhet av arbete med elitidrottande studenter eller dubbla karriärer,
erfarenhet av projektledning och externfinansierade projekt,
erfarenhet av samverkan mellan akademi, idrottsrörelse och externa partners,
erfarenhet av testverksamhet, prestationsanalys, datainsamling eller metodutveckling inom idrott.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är ansvarstagande, strukturerad och utvecklingsorienterad. Du har god samarbetsförmåga, skapar förtroende och kan bygga långsiktiga relationer med studenter, tränare, forskare och externa partners.
Du behöver trivas i en roll där du växlar mellan operativt arbete nära aktiva och mer strategiskt arbete med verksamhetsutveckling, samverkan och projekt. Du är initiativrik, analytisk och har ett genuint intresse för att utveckla miljöer där elitidrott, utbildning och forskning stärker varandra.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och vidareutveckla en unik miljö där elitidrott, högre utbildning, forskning och innovation möts. Du blir en viktig del av LTU:s fortsatta arbete med elitidrottsvänligt lärosäte och får möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens stöd för elitidrottande studenter.
Tjänsten ger goda möjligheter att påverka verksamhetens fortsatta inriktning och att bidra till en växande forsknings- och utvecklingsmiljö inom idrott, prestation och teknologi, med särskild relevans för vinteridrott och uthållighetsidrott.
Omfattning och ort
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillsättning av tjänst sker enligt överenskommelse.
Ytterligare information
För mer information kontakta avdelningschef för student- forskar- och utbildningsstöd Jennie Hägg Wilhelmsson 0920-49 1746, jennie.hagg.wilhelmsson@ltu.se
eller Andreas Almqvist, professor i maskinelement samt verksamhetsledare för Centrum för idrotts- och prestationsteknologi, 0920-49 2407, andreas.almqvist@ltu.se
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Fackliga företrädare
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 20 37 diana.chroneer@ltu.se
och OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Referensnummer: 4205-2026
Sista dag att ansöka är 24 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
10020324