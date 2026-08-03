Däckmontör till Ingers Däck - med service i fokus
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2026-08-03
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Vi söker dig som får energi av högt tempo, nöjda kunder och ett riktigt bra team.Om jobbet
Nu söker vi en ny kollega till vår verkstad i Nyköping. Hos Ingers Däck får du chansen att arbeta på en av Sveriges största och modernaste däckverkstäder där kvalitet, laganda och service står i centrum.
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och får ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Om rollen
Som däckmontör arbetar du med hela flödet kring kundens fordon – från kundmottagning och däckservice till uppdrag ute på fältet med vår servicebil.
Rollen kombinerar praktiskt arbete med kundkontakt, administration och försäljning. Du får stor variation i din arbetsdag och blir en viktig del av kundens upplevelse.
Vem är du?Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt intresserad och tycker om att ge kunder ett professionellt bemötande.
Du trivs i ett högt tempo, är lösningsorienterad och uppskattar att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Vi lär gärna ut våra arbetssätt – det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att ge riktigt bra service.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från fordonsservice, bilverkstad, däckverkstad eller liknande.
Är serviceinriktad och har ett naturligt kundfokus.
Tycker om att skapa långsiktiga kundrelationer.
Är flexibel och trivs när tempot är högt.
Har B-körkort (krav). C-körkort är meriterande.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Därför ska du välja Ingers Däck
Hos oss får du arbeta i en modern verkstad tillsammans med engagerade kollegor som ställer upp för varandra. Vi erbjuder ett varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och bidra till den höga servicenivå som våra kunder uppskattar.
Vi tror att en bra arbetsplats bygger på respekt, samarbete och arbetsglädje – och vi hoppas att du vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
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Skicka in din ansökan redan idag. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nyköping – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8161524-2128766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
10020320