Yrkesstolt Ellärare till Vuxenutbildning
2025-08-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro?
Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning, både kommunalt och arbetsmarknadsinsatser. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar stolta yrkesmän och kvinnor som får en möjlighet att uppleva glädjen i att ha ett arbete och att sprida arbetsglädje själva.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som lärare kommer du att undervisa i både teoretiska och praktiska moment inom elteknik och energisystem mot service och installationselektriker. I tjänster ingår även anskaffning av APL platser och handling av elever under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL). Du kommer också att utveckla och anpassa undervisningsmaterial för att möta elevernas behov och säkerställa att undervisningen följer gällande regler och föreskrifter både från branschen och skolverket. Men du gör inte detta ensam utan ingår i ett team, både i Luleå och med kollegor i Sverige, tillsammans skapar vi en utbildning att vara stolta över.
Vi söker dig som
Utbildad installationselektriker och jobbat minst 2 år inom yrket.
Har goda kunskaper i svenska och förmågan att kommunicera, inspirera och motivera.
Om du inte undervisat tidigare hjälper vi dig till rätta i rollen. Så länge du har nyfikenhet och viljan så har vi har vägen.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad - Ansök idag och bli en del av Astar!
Kontaktperson Fredrik Eklund
Rektor/Enhetschef
