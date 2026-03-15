Yrkeslärare vård och omsorg
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Hallstahammar
2026-03-15
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Hallstahammar är en liten kommun där du som medarbetare är en viktig del av helheten och har stora utvecklingsmöjligheter både i ditt yrke och som person.
Vuxenutbildningen i Hallstahammar är en del av enheten Arbete och utbildning och tillhör Social -och Arbetsmarknadsförvaltningen. Vi bedriver svenska för invandrare, svenska som andraspråk grund/svenska grund, matematik grund, samhällsorientering, undersköterskeutbildning både som uppdragsutbildning och som reguljär utbildning i egen regi på plats här på Industrigatan 1 C. Övrig vuxenutbildning upphandlar vi. Vi samarbetar med många olika aktörer med målet att ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar för att nå sina studiemål.
Lockas du av att vara en del av Hallstahammars kommun? Skicka genast in din ansökan då vi nu söker dig som är utbildad yrkeslärare, vård och omsorg och vill bli en del av vår fina arbetsplats på Vuxenutbildningen.
Vill du vara med att utbilda morgondagens vård och omsorgspersonal? Vill du vara en del av ett kompetent arbetslag som tillsammans hittar arbetssätt och metoder som utgår från den enskilda elevens behov och förutsättningar?
Vi är inne i en dynamisk period där vi både utbildar yrkesverksam vård och omsorgspersonal och helt ny personal. Vi är en mindre utbildning där vi samarbetar med många olika aktörer med målet att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att nå sina studiemål. På undersköterskeutbildningen arbetar vi med klassrumsundervisning både teoretiskt och praktiskt i metodrum. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och spelregler för att skapa en trygg och hälsosam miljö i vår verksamhet.
Som medarbetare hos oss kommer du att ha ett nära samarbete med rektor, övriga lärare, språkstöd, administratör, studie- och yrkesvägledare, eleverna och medarbetare på Jobbcentrum (vars uppdrag är att stärka arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden). Du kommer även att samarbeta med enhetschefer, sjuksköterskor och övrig personal inom äldreomsorg och enheten för funktionsstöd på olika sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap samt har god samarbetsförmåga både med individer och i grupp.
Som person är du strukturerad, ansvarfull och har ett stort engagemang för att leda och undervisa i klassrummet utifrån kunskapsmål, styrdokument och aktuell läroplan.
Du har höga förväntningar på eleverna, tror på att alla kan lyckas, använder individanpassade arbetsmetoder och är beredd att skapa de bästa förutsättningarna för genomförandet.
Du är legitimerad yrkeslärare inom vård och omsorg. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att planera undervisning och undervisa i vårdämnen sedan tidigare. Vi arbetar med olika digitala kommunikationssätt och vill att du har digital kompetens som du använder dagligen som ett naturligt verktyg i lärandet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper med fokus på samarbetsförmåga, social kompetens, förmågan att ta ansvar och god initiativförmåga.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Intervjuer kan komma att ske under annonseringsperiod.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311792-2026-7".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Rektor
Cecilia Östlund cecilia.ostlund@hallstahammar.se 022024170
