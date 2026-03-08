Yrkeslärare Vård och Omsorg
EnRival AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Borlänge Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Borlänge
2026-03-08
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EnRival AB i Borlänge
, Falun
, Leksand
, Hedemora
, Ludvika
eller i hela Sverige
Om EnRival Utbildning AB
Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag.
EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.
EnRival Utbildning startar en ny vårdutbildning i Borlänge!
Ditt uppdrag: Pedagogiskt ansvarig VO-lärare.
Vi driver små personalintensiva skolenheter med fokus på kvalitet, engagemang och samarbete. Borlänge blir vår 10:e skola med platsbunden vuxenutbildning inom vård och omsorg. Vårt andra verksamhetsområde är karriärvägledning.
Teamet i Borlänge kommer bestå av VO-lärare, lärare i svenska (leg), utbildad pedagog, utbildad SYV, utbildad handledare, samt ev. språkstöd och stödpedagog.
Mycket kompetens, och vi förväntar oss goda resultat.
Ditt uppdrag
Du har pedagogiskt helhetsansvar för vårdutbildningen, och undervisar samt bedömer elevens kunskap enligt vård- och omsorgsprogrammets kursplaner. Du ansvarar tillsammans med leg lärare i svenska för betygsättning, och delegerar lämpliga moment till övriga kollegor. I tjänsten som vårdlärare ingår även planering och uppföljning av APL.
Undervisningen bedrivs på plats i Borlänge, på heltid.
Vi kommer så snart möjligt ansöka om medlemskap i VO-College.
Din kompetens och bakgrund
• Du har yrkeslärarlegitimation i vård- och omsorgsarbete, eller likvärdig dokumenterad utbildning.
eller
• Du har minst två (2) års yrkeserfarenhet från vård- och omsorgsarbete, samt
minst två (2) års erfarenhet av att ha undervisat i utbildning inom vård och omsorg inom den senaste sexårsperioden
Oavsett din bakgrund förutsätter vi gedigen kunskap om kursinnehåll och kunskapsmål enligt Skolverkets läroplan.
Vi blir glada om du även har kunskaper i utomeuropeiska språk, legitimation i andra ämnen på gymnasie-/komvuxnivå, och erfarenhet av att leda team.
Dokumentation
Tjänsten innebär dokumentation mot uppdragsgivare och elev, samt ett gott samarbete med myndigheter och branschorganisationer. God digital kompetens krävs, då vi använder oss av flera digitala verktyg.
Undervisningsmaterial finns såväl digitalt på It'sLearning som i tryckt format, vi förstår nyttan av båda och har alltid både-och.
Din personlighet
Du älskar att hjälpa människor, och du brinner för att förmedla kunskap. Du har en god förmåga att motivera eleven till att nå sina mål. Du har en god social kompetens samt vilja och förmåga att arbeta i samt leda en grupp, och du vet hur man delegerar.
På EnRival Utbildning behöver du vara en lagspelare med positivt driv och klokskap. Du spänner hellre själv skruven än ringer en hantverkare som kommer 2 dagar senare. Ditt flexibla förhållningssätt gör att du kan lösa problem. Som person är du trygg, inkännande och empatisk.
Anställningsform
Heltid. Tillsvidare eller enligt överenskommelse.
Provanställning tillämpas, såvida du inte övertygar oss om motsatsen.
Tillträde i juni.Publiceringsdatum2026-03-08Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via vår e-rekrytering.
Observera de formella kraven under kompetens och bakgrund, dessa är obligatoriska ska-krav. Om du har yrkeslärarlegitimation vänligen bifoga denna.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. För mer information och frågor, kontakta Torsten Jönsson, upphandlingschef, torsten@enrival.se
. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207) Arbetsplats
EnRival Jobbnummer
9783420