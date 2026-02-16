Yrkeslärare inom vård- och omsorg
2026-02-16
Detta erbjuder vi dig
Nu har du möjlighet att bli en av oss på Jacobsskolan.
Vi arbetar i delvis nyrenoverade lokaler och bedriver utbildning på sju av gymnasieskolans yrkesförberedande program samt introduktionsprogrammen. Vi erbjuder nu en tjänst som lärare på Vård- och omsorgsprogrammet.
På Jacobsskolan arbetar vi tillitsbaserat med eleven och dennes lärande i fokus. Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av lärare i gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen, tillsammans arbetar ni för elevernas måluppfyllelse. Du kommer även att arbeta tillsammans med andra yrkeslärare i programlag där ni tillsammans arbetar för att utveckla undervisningen på ert program.
Utöver lärarrollen kommer du att vara mentor för elever på Vård- och omsorgsprogrammet. I rollen som mentor följer du elevens kunskapsutveckling och studiesituation.
Här ges du möjlighet att vara en del i att utveckla skolans verksamhet genom vårt systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar ni med skolans prioriterade områden i läroplanen.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare inom vård och omsorg. Du har kunskaper och erfarenheter från vård och omsorg men även bred baskompetens och förmåga att undervisa i andra kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet. Vi förutsätter att du har goda kunskaper om Officeprogram, vardagliga system för elevdokumentation och utbildningsplattformar och att du använder IKT i utbildningen.
Du är relationsskapande och arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt med fokus på tillgänglig lärmiljö som anpassas efter våra elevers behov och förutsättningar. Du är bra på att samarbeta och förväntas delta aktivt i programlaget, arbetslaget samt ha ett nära samarbete med skolans övriga professioner såsom elevhälsan. Du tror på elevens förmåga och utgångspunkten för ditt möte med eleverna är att finna de erfarenheter och kunskaper som är elevens tillgång. Du tycker om att arbeta i flerkulturella miljöer och blir inspirerad av nya kunskaper och erfarenheter. Vi förväntar oss att du har goda IT-kunskaper.
Då du kommer att ingå i ett arbetslag ser vi det som en självklarhet att du ser dina kollegor som en tillgång och att du ser samarbete som en naturlig del i ditt arbete. I rollen som lärare tar du ansvar för planering, genomförande och utvärdering av din undervisning med förankring i skolans styrdokument.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2026-02-16Övrig information
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning.
En förutsättning för en tillsvidareanställning hos oss på Jacobsskolan är att du är behörig och innehar lärarlegitimation. Du som är obehörig kan kombinera arbete hos oss med behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Jacobsskolan erbjuder följande program: Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, samt alla introduktionsprogram. Skolan har ett gott samarbete med arbetslivet genom konstruktiva programråd. Vi är också engagerade i Teknikcollege, Motorbranschcollege och Vård- och omsorgscollege.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
