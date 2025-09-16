Yrkeslärare inom industri, Campus Gislaved
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Campus Gislaved har utbildningar i Anderstorp och Gislaved. Vi utbildar cirka 1400 vuxna varje år med ett brett utbud; allt från sfi till högskoleutbildningar Vi fokuserar på att utbilda för arbete tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet i Gislaveds kommun.
Campus Gislaved har idag inom industriområdet utbildningar inom svets, automation och underhållstekniker. Utbildningarna bedrivs som lärlingsutbildning på gymnasienivå, kombinationsutbildning och Yrkeshögskoleutbildningar. Det pågår ett utvecklingsarbete där uppbyggnad och utveckling av utbildningar pågår kontinuerligt.
Vill du vara med och forma framtiden för industriella talanger?
Campus Gislaved söker en engagerad och kompetent yrkeslärare inom industri till vår vuxenutbildning. Vi vill förstärka vårt redan erfarna lärarlag och letar efter dig som brinner för utbildning och har en solid bakgrund inom industrin.Om tjänsten
Som yrkeslärare kommer du att arbeta med både teoretisk och praktisk undervisning inom vårt industriella program och med studerande på yrkeshögskolan. Du kommer att inspirera och stödja vuxna studenter i deras lärande och utveckling.Kvalifikationer
Bred yrkeserfarenhet inom industri, gärna med djup kunskap inom CNC och ISO. Erfarenhet inom automation och underhållsteknik är meriterande. Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete, och förmåga att förmedla kunskap på ett inspirerande sätt. En positiv inställning och en genuin vilja att se andra växa och utvecklas. God samarbetsförmåga och utåtriktad personlighet som kan möta både studenter och kollegor där de är, med hänsyn till deras olika styrkor och bakgrunder.
Vi värdesätter en god pedagogisk förmåga och ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med vuxna studenter. Du är anpassningsbar och har förmåga att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö.
Vad erbjuder vi?
En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att påverka och bidra till elever och studenters lärande. Ett nära samarbete med kollegor i ett professionellt team. Möjlighet till fortbildning och personlig utveckling.
Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att få höra från dig. Observera att rekrytering sker löpande.
