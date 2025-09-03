Yrkeslärare Fordonsprogrammet, Personbilsmekaniker 60%
2025-09-03
Bergstrands
Bergstrands har funnits sedan 2006 och bedriver idag utbildning inom kommunal vuxenutbildning på två orter och gymnasial yrkesutbildning på tre gymnasieskolor, samt arbetsmarknadsutbildningar på flera platser runt om i Sverige.
På Bergstrands brinner vi för yrkesutbildningar och att få se våra elever växa, utvecklas och lyckas, både i skolan och ute på sitt arbetsplatsförlagda lärande. Att arbeta hos oss är att göra skillnad i unga människors liv varje dag. Vi vet att skolan är en fantastisk arbetsplats och en otrolig arena för att skapa verklig och varaktig förändring. Tillsammans gör vi skillnad!
På Bergstrands arbetar vi enligt våra fem principer
Nya idéer och perspektiv: Tillsammans välkomnar vi nya idéer och perspektiv som hjälper oss att utvecklas och uppnå våra mål
Uppmuntran och glädje: Tillsammans uppmuntrar vi varandra och sprider glädje med en positiv attityd.
Ansvar och engagemang: Tillsammans tar vi ansvar och engagerar oss i att skapa förtroende och tillit med ärlighet och transparens.
Inkluderande miljö: Tillsammans skapar vi en inkluderande miljö där alla visar respekt och förståelse för varandra.
Stark gemenskap: Tillsammans samarbetar och stöttar vi varandra för att skapa en stark gemenskap där alla får komma till sin fulla rätt.
Tillsammans hjälper vi dig att lyckas!
Bergstrands gymnasium i Uppsala har funnits sedan 2010 och erbjuder tre nationella gymnasieprogram: fordon- och transport, försäljning- och service, samt bygg- och anläggning. Vi har ca 300 elever på gymnasiet och finns i moderna nybyggda lokaler i Fyrislund. I lokalerna finns även Bergstrands vuxenutbildning och våra arbetsmarknadsutbildningar.
Vi är en medelstor skola med relativt små klasser och vår storlek är en av våra styrkor då vi är tillräckligt små för att hinna se och lära känna alla våra elever väl och vi kan skapa en trygg och familjär atmosfär. Hos oss är varje elev och varje anställd viktig och vi arbetar nära tillsammans för att alla ska lyckas, både elever och personal. Ordet Tillsammans löper som en röd tråd genom allt vi gör.
Vi söker en lärare till Fordonsprogrammet på 60%
Du ska bedriva undervisning i kurser som ingår i utbildningen. Vi söker i första hand dig med lärarerfarnehet och helst med lärararlegitimation, Men eftersom ni är flera lärare på programmet som delar på ansvar för planering och genomförande av undervisningen är detta ett fantastiskt tillfälle för dig som ännu inte arbetat som lärare att få testa på detta fantastiska yrke med stort stöd av erfarna och kunniga kollegor. Kanske är du intresserad av att testa läraryrket och vill kombinera en deltid hos oss med ett annat jobb? Möjlighet till heltid kan bli aktuellt längre fram.
Vi är vana att ta emot nya lärarkollegor direkt från de olika branscher vi utbildar inom och kommer kunna ge dig ett stort stöd och en bra introduktion in i skolvärlden.
Du ingår i Fordonsprogrammets arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och bör därför kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera.
Det är viktigt att du vill och har förmåga att leda grupper och individer samt förmåga att förmedla kunskap. Du tycker om att arbeta med människor vilket innebär att du är utåtriktad och social samt tycker om att skapa relationer.
Vi tror att du lockas av utmaningen att få vara med och utbilda morgondagens arbetskraft, att få var med och göra skillnad i unga människors liv och att få vara en del av positiv och varm kollegial gemenskap.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: clara.norlin@beut.se Omfattning
