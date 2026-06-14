Senior Brandingenjör
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Kristianstad Visa alla säkerhetsjobb i Kristianstad
2026-06-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Kristianstad
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-14Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta nära verksamheten och påverka brandsäkerheten i ett brett fastighetsbestånd? I den här rollen blir du ett viktigt stöd i brandskyddsfrågor i projekt som spänner från ombyggnationer och underhåll till lokalanpassningar för nya verksamheter.
Du kliver in i en miljö där varje uppdrag kräver både teknisk höjd och praktisk förståelse för hur brandsäkerhet ska fungera i befintliga fastigheter. Du samarbetar med beställare och andra projektparter, bidrar med utredningar och projektering och hjälper till att ta fram lösningar som håller rätt nivå inom funktion, kvalitet och dokumentation. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill arbeta med varierade projekt och få tydlig påverkan i en samhällsviktig fastighetsmiljö.
ArbetsuppgifterDu stöttar beställaren i frågor som rör brandskydd i fastighetsbeståndet.
Du genomför utredningar och projektering kopplade till brandsäkerhet i ny-, ombyggnads- och underhållsprojekt samt lokalanpassningar.
Du deltar i start-, projekt-, projekterings- och byggmöten och bidrar med din specialistkompetens genom hela uppdraget.
Du planerar och driver ditt arbete i samråd med beställaren och säkerställer att leveranser håller överenskommen kvalitet.
Du tar fram handlingar och tekniskt underlag på svenska i format som fungerar för beställarens dokumentation och arkivering.
Du arbetar strukturerat med egenkontroll, interngranskning samt underlag för kvalitets- och miljöuppföljning när det behövs.
KravDu är utbildad brandingenjör.
Du har 6–9 års erfarenhet av arbete i den aktuella rollen.
Under de senaste 3 åren har du projekterat minst ett ny- eller ombyggnadsprojekt kopplat till brandsäkerhet där den totala entreprenadkostnaden uppgått till minst 50 MSEK exkl. moms.
Under de senaste 3 åren har du utfört minst 1 projekt avseende lokalanpassning till en ny verksamhet kopplat till brandsäkerhet.
Du har erfarenhet av minst 3 liknande uppdrag från de senaste 3 åren.
Du har kunskap om relevant lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom området.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan ta fram dokumentation på svenska.
Du arbetar professionellt med sekretess och kan säkerställa väl genomförd egenkontroll och interngranskning i dina leveranser.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904786-2051788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Kristianstads Centralstation (visa karta
)
291 32 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9962543