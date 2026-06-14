Bagare till ICA Maxi-butik i Uppsala
Bemannica AB / Bagarjobb / Uppsala Visa alla bagarjobb i Uppsala
2026-06-14
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, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet av bageriarbete med fokus på brödproduktion och avbakning. Du kommer att arbeta tillsammans med butikens ordinarie bageriteam och bidra till att säkerställa hög kvalitet, effektiv produktion och ett välfyllt bageri varje dag.
Arbetet består främst av brödproduktion, avbakning och övrigt förekommande arbetsuppgifter i butikens bageri. Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, är kvalitetsmedveten och van att hålla ett högt tempo.
Omfattning
Tjänsten är en deltidsanställning med ett antal förbokade arbetspass under sommaren och sensommaren. Arbetet omfattar både vardagar och helger och innehåller flera tidiga morgonpass.
För rätt person finns goda möjligheter att ta extrapass vid behov samt möjlighet till fortsatt arbete efter uppdragets slut.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av brödproduktion och avbakning
Trivs med att arbeta självständigt och strukturerat
Är kvalitetsmedveten och effektiv i ditt arbetssätt
Har god samarbetsförmåga och fungerar väl i team
Talar och förstår svenska obehindrat
Är flexibel och kan arbeta både vardagar och helger
Utbildning inom bageri eller dokumenterad erfarenhet från bageri är meriterande.
Om anställningen
Du blir anställd av Bemannica och arbetar som konsult hos en ICA Maxi-butik i Uppsala.
Lön enligt kollektivavtal.
Om Bemannica
Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserat på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Vi arbetar med både kortare och längre uppdrag och erbjuder möjligheter för dig som vill utvecklas inom dagligvaruhandeln.
Välkommen med din ansökan!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904788-2051789". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.bemannica.se
753 21 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Bemannica Jobbnummer
9962546